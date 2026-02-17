99% начинающих туристов превращают свой отпуск в ад: вот как они это делают – меткие наблюдения трэвел-блогерши из РФ

Типичные ошибки начинающих путешественников - и как их избежать

Трэвел-блогерша Рита в своем Дзен-канале «Кочевники путешествия» составила список способов гарантированно испортить себе отдых. Когда-то эти ошибки допускала и она, а сейчас решила поделиться своими наблюдениями с теми, кто впервые планирует отправиться отдыхать без помощи турагентства.

Слишком жесткий и насыщенный график

Во-первых, это желание увидеть все и сразу. Хочется «впихнуть» в свое первое путешествие максимум, используя каждую минуту на полную катушку. Слишком жесткий план, когда все заранее куплено и рассчитано, не оставляет возможности расслабиться и насладиться отдыхом. В итоге половина дня уходит только на поездки и ожидание в очередях, а к вечеру хочется только одного – упасть головой в подушку.

Решение: делайте упор не на количество, а на качество. Одно яркое и эмоциональное место за день – уже отлично. Плюс добавляйте «пустые дни», когда вы не будете делать абсолютно ничего.

Ожидание отфотошопленной красоты

Во-вторых, типичная ошибка – ожидать таких же красивых локаций, как на картинках в соцсетях. Но если на фотографии вы увидите чистый безлюдный пляж и прекрасный закат, то в реальности он будет под завязку заполнен отдыхающими, а идеальная на фото погода обернется жарой и усталостью.

Решение: учитесь замечать реальные вещи, не ищите в жизни такого же отфотошопленного идеала.

Искренние впечатления в обмен на лайки

В-третьих, это стремление запечатлеть все, что вы видите вокруг, и поделиться контентом с друзьями, знакомыми и подписчиками. В этом случае вы лишаетесь умения проживать яркие моменты путешествия всей душой.

Решение: иногда лучше оглянуться и посмотреть вокруг, убрав телефон подальше.

Рита советует перестать пытаться все контролировать, поменьше спешить, побольше расслабляться и наблюдать за жизнью вокруг, делать скидку на адаптацию организма к смене часовых поясов. Не пытайтесь во что бы то ни стало сэкономить – потратьте деньги на удобный перелет, комфортное жилье поближе к морю или центру города, на такси вместо часовой изнурительной ходьбы.

