Приобрели BMW X1 китайской сборки - допустили главную ошибку в жизни: названы отличия от настоящего "немца"

Какие недостатки имеет BMW X1 китайской сборки

Все чаще на дорогах можно увидеть машины китайской сборки. Из этой страны получится заказать даже «немца», например, BMW X1. Но не стоит раньше времени радоваться, так как немецкая и китайская сборки все-таки существенно отличаются.

Проблема с электроникой и русификацией

При заказе немецкого автомобиля из Китая нужно приготовиться к тому, что вся мультимедийная система будет на английском языке. Для перехода на русский язык потребуются специальные сервисы, которые могут конфликтовать с Apple CarPlay. Также автомобилисты жалуются на глюки электроники.

Шумоизоляция

«Обивка потолка и арок без шумоизоляции. Если вы надавите посильнее, обшивка прогнется и даже может отвалиться. Эта экономия, кстати, и в новой Х5», - сообщил IuriiSovetnik на сайте Drive2.

Отсутствие «зимних опций»

Если в немецкой сборке с этим проблем нет, то с автомобилем из Китая все иначе. Чаще всего в таких BMW X1 отсутствует подогрев сидений и рулевого колеса. Особенно это актуально для тех машин, которые были ввезены с юга Китая.

Технические неисправности

«Через несколько месяцев после покупки на пробеге 1,3 тыс. километров появилась ошибка стояночного тормоза, а тормозная система перешла в сервисный режим. Перепрошивка не поможет: проблема в самом гидроблоке. Цена замены агрегата с работой — 600 тыс. рублей», - сообщает автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

Проблемы с деталями и обслуживанием

При заказе немецкого автомобиля из Китая будьте готовы к тому, что его не получится обслуживать у официального дилера. Также могут возникнуть проблемы с поиском запчастей. Некоторые из них продаются только на китайском рынке.

Качество салона

Китайские производители экономят на всем: пластике, ворсе ковров, ручках и т.д. Это приводит к лишнему раздражению и отсутствию ощущения, что находитесь в немецком автомобиле.

