Штраф 24,5 млн рублей: Шушары очистят от 780 тонн отходов

Новости по теме

Сыплю 1 горсть в лунку - собираю здоровый картофель: проволочник и медведка обходят участок стороной

Перейти

Два отхода - и орхидея превратится из "замухрышки" в красавицу: бутоны видно за километр, каждый размером с кулак

Перейти

От шин до чистых улиц: как Петербург победит несанкционированные отходы

Перейти

Не отходы, а золото: 200 мл в землю - и рассада будет мощнее баобаба, не пожелтеет и не вытянется

Перейти

Ночные работы на ЗСД: как объехать южный участок

Перейти