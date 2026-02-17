Штраф 24,5 млн рублей: Шушары очистят от 780 тонн отходов

Невский районный суд Санкт-Петербурга обязал двух собственников земельного участка в Шушарах выплатить ущерб, причиненный почве в Шушарах. Регуляторы обнаружили там свыше 780 тонн опасных отходов.
По информации пресс-службы Северо-Западного управления Росприроднадзора, суд удовлетворил иск и взыскал с владельцев участка в Шушарах 24,5 млн рублей за ущерб природе.
В июне 2023 года инспекторы зафиксировали на участке площадью около 2 тыс. м², предназначенном под транспортные объекты, более 780 тонн опасных отходов.
Земля принадлежит на праве долевой собственности двум физическим лицам. Общий ущерб почвам оценили в 24,5 млн рублей.