Штраф 24,5 млн рублей: Шушары очистят от 780 тонн отходов
Штраф 24,5 млн рублей: Шушары очистят от 780 тонн отходов

Опубликовано: 17 февраля 2026 20:00
 Проверено редакцией
Штраф 24,5 млн рублей: Шушары очистят от 780 тонн отходов
Штраф 24,5 млн рублей: Шушары очистят от 780 тонн отходов
Global Look Press / Pogiba Aleksandra / news.ru
Инспекторы нашли в июне 2023 года на участке больше 780 тонн опасных отходов.

Невский районный суд Санкт-Петербурга обязал двух собственников земельного участка в Шушарах выплатить ущерб, причиненный почве в Шушарах. Регуляторы обнаружили там свыше 780 тонн опасных отходов.

По информации пресс-службы Северо-Западного управления Росприроднадзора, суд удовлетворил иск и взыскал с владельцев участка в Шушарах 24,5 млн рублей за ущерб природе.​

В июне 2023 года инспекторы зафиксировали на участке площадью около 2 тыс. м², предназначенном под транспортные объекты, более 780 тонн опасных отходов.

Земля принадлежит на праве долевой собственности двум физическим лицам. Общий ущерб почвам оценили в 24,5 млн рублей.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
