Городовой / Город / Февраль — секретный месяц для удачного трудоустройства: совет эксперта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Морозные аферы: как складские «распродажи» обманывают петербургских водителей Город
Без горшка и субстрата: выращиваю орхидею по-другому — получаю максимум цветения при минимуме ухода, цветоносы лезут один за другим Полезное
Зачем на Масленицу сжигают чучело? Вопросы о Петербурге
Наливайки под контролем: жалобы в Петербурге рухнули на треть после нового закона Город
Готовлю для блинов сытную начинку - просто тает во рту: после такого Масленица пройдет на ура Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Сад-огород Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Февраль — секретный месяц для удачного трудоустройства: совет эксперта

Опубликовано: 17 февраля 2026 22:00
 Проверено редакцией
Февраль — секретный месяц для удачного трудоустройства: совет эксперта
Февраль — секретный месяц для удачного трудоустройства: совет эксперта
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Рынок труда особенно активен весной и осенью.

Карьерный советник Владислав Таушанков объяснил преимущества поиска работы именно в феврале. В беседе с «Lenta.ru» он указал, что на рынке труда обычно наблюдаются пики активности весной и осенью.

Почему февраль выгодно

Февраль служит стартовой площадкой перед весенним ростом предложений. Компании начинают публиковать вакансии, а число претендентов пока не достигло максимума.

Это идеальное время для доработки резюме и составления мотивационных писем.

Пошаговый подход

Специалист рекомендует начинать с основ: проверить личный профиль, статус поиска, контакты, регион, историю откликов и совместимость с ATS-системами.

Необходимо действовать последовательно: подавать до 30 подходящих заявок ежедневно, рассылать 5–8 персонализированных сообщений работодателям напрямую и звонить HR-специалистам пару раз в день.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью