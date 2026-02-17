Февраль — секретный месяц для удачного трудоустройства: совет эксперта

Карьерный советник Владислав Таушанков объяснил преимущества поиска работы именно в феврале. В беседе с «Lenta.ru» он указал, что на рынке труда обычно наблюдаются пики активности весной и осенью.
Почему февраль выгодно
Февраль служит стартовой площадкой перед весенним ростом предложений. Компании начинают публиковать вакансии, а число претендентов пока не достигло максимума.
Это идеальное время для доработки резюме и составления мотивационных писем.
Пошаговый подход
Специалист рекомендует начинать с основ: проверить личный профиль, статус поиска, контакты, регион, историю откликов и совместимость с ATS-системами.
Необходимо действовать последовательно: подавать до 30 подходящих заявок ежедневно, рассылать 5–8 персонализированных сообщений работодателям напрямую и звонить HR-специалистам пару раз в день.