Город России, который называют "сибирским Чикаго" - на это есть причины, сходств очень много: чем уникален

Для того чтобы увидеть Чикаго, не придется лететь в США, ведь этот город можно найти и в России. В нашей стране есть место, которое называют «сибирским Чикаго». Речь идет о Новосибирске.

Кто дал название городу

Впервые «сибирским Чикаго» Новосибирск назвал нарком Анатолий Луначарский, который в 20-х годах прошлого столетия посещал город дважды. Второй визит впечатлил его особенно, ведь тогда Новосибирск начал активно развиваться.

«Пять лет назад Новосибирск представлял собой еще полудеревню, а сегодня это оригинальный город, выросший в столицу с двухсоттысячным населением и неудержимо мчащийся вперед, - настоящий сибирский Чикаго», - рассказывал Луначарский.

Сходство двух городов

В свое время в Чикаго и в Новосибирске наблюдался взрывной рост инфраструктуры и населения. Активное развитие российского города было связано со строительством Транссибирской магистрали и моста через Обь. Сюда начали съезжаться люди со всей страны, из-за чего население Новосибирска стремительно росло. Так продолжается и теперь.

«Город США по сути стал связующим звеном между востоком и западом континента, после чего превратился в важнейший транспортный узел страны. Ничего общего не находите? Город на Оби за считаные десятилетия стал настоящим мегаполисом также за счет развития транспортной инфраструктуры, железной дороги», - сообщает «КП».

Даже если посмотреть на Новосибирск с высоты птичьего полета, то можно заметить сходства. За последние годы в городе появилось множество высоких зданий, которые соседствуют с низкими домиками. Их вряд ли получится назвать небоскребами, но это ситуацию не меняет. Такой же вид можно будет наблюдать и в Чикаго.

Что посетить в Новосибирске

Если вы окажетесь в этом сибирском городе, то обязательно посетите местный зоопарк, Музей железнодорожной техники, Парк чудес Галилео, Центр информационных технологий, Государственный академический театр.

