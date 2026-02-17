Спорт в каждый двор: Смольный обещает 20 центров и ремонт 400 площадок

К 2030 году в Санкт-Петербурге планируется запустить 20 новых спортивных центров и обновить около 400 дворовых площадок, оснастив их современным оборудованием. Эту информацию предоставили в пресс-службе Смольного.
По федеральной программе, к 2031 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом, а Петербург обязался достичь показателя в 75%, подчеркнул губернатор Александр Беглов.
В 2025 году город добился заметного прогресса: доля занимающихся спортом горожан выросла до 66,5% — это 3,3 миллиона человек.
Беглов также напомнил о продолжающейся реконструкции знаменитого гребного клуба «Знамя» в Петроградском районе и строительстве большого многофункционального комплекса в Красносельском.
Петербург лидирует в России по адаптивному спорту: два года назад на Яхтенной улице открыли самый крупный в стране Центр адаптивной физической культуры и спорта.