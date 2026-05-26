Борщевик, клен и даже роза: за какие растения на участке теперь выпишут штраф

В Ленобласти действуют штрафы за неуничтожение борщевика.

В Ленинградской области объявили настоящую войну растениям-захватчикам. Если раньше дорожники и дачники боролись в основном с борщевиком, то теперь список «врагов» официально расширился.

Вот что нужно знать жителям региона, чтобы не остаться с пустым кошельком и не подорвать здоровье.

Какие растения попали в «черный список»?

Власти утвердили перечень растений, которые признаны опасными для нашей природы, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Это так называемые инвазивные виды — «чужаки», которые выживают местных «старожилов».

В список попали:

Борщевик Сосновского. Главный антигерой наших полей.

Американский клен (ясенелистный). С 1 марта Рослесхоз приравнял его по опасности к борщевику.

Канадский золотарник. Красиво цветет желтым, но быстро превращает огород в непроходимые джунгли.

Морщинистая роза (шиповник). Звучит странно, но она активно вытесняет другие прибрежные растения.

Почему это важно: новые правила борьбы

Раньше борщевик считался просто сорняком. Из-за этого его нельзя было уничтожать на особо охраняемых природных территориях — мешал закон.

Теперь статус изменился. Раз эти растения официально признаны угрозой экосистеме, их будут выжигать, косить и травить химией даже в заповедниках и заказниках. Это развязывает руки лесникам и экологам.

В чем реальная опасность?

Многие недооценивают угрозу. Например, сок борщевика делает кожу беззащитной перед ультрафиолетом. Итог — страшные химические ожоги от обычного солнца.

Американский клен — другой коварный сосед. Он растет невероятно быстро, его ветки очень хрупкие и часто падают на машины или людей при ветре.

К тому же его пыльца — сильнейший аллерген, а корни выделяют яд, который убивает другие деревья вокруг.

Штрафы и нейросети: «Большой брат» следит за травой

Теперь за заросли на участке придется платить. В Ленобласти обычный дачник может расстаться с суммой до 5 тысяч рублей.

Юридическим лицам повезло меньше — штрафы доходят до 50 тысяч.

Самое интересное — как ищут нарушителей. В Петербурге уже вовсю работает нейросеть «Городовой». Камеры на спецмашинах сканируют обочины и частные территории.

Искусственный интеллект сам распознает борщевик и передает данные для выписки штрафа. Спрятаться за высоким забором больше не получится.

Главный совет — косить вовремя. Важно успеть до того, как растения зацветут и разбросают семена. Один куст борщевика может дать до 20 тысяч семян, которые сохраняют всхожесть в почве до 10 лет.

