Без фур на КАД и парковки на Мойке: ПМЭФ перекраивает карту дорог Петербурга с 29 мая
Ограничения вводят не на пару дней, а на целую декаду. Проблемы на дорогах начнутся уже 29 мая и продлятся по 7 июня. Пик заторов ожидается непосредственно в дни форума — с 5 по 8 июня.
Что будет в Пулково и рядом?
Аэропорт первым примет на себя удар. С 29 мая закроют проезд по Стартовой улице. На соседних улицах (Внуковской, Домодедовской, Пилотов) нельзя будет даже останавливаться.
С 1 июня «прижмут» основные трассы: Пулковское и Петербургское шоссе. Если вам нужно в аэропорт, выезжайте минимум на час раньше привычного. А лучше — воспользуйтесь электричкой до платформы «Аэропорт» или заранее проверьте навигатор.
Центр города: без парковок и проезда
В центре Петербурга привычные маршруты станут недоступны, сообщили в комитете по транспорту. С 31 мая запретят парковаться на ключевых улицах:
- улица Марата и Лиговский проспект;
- Вознесенский и Владимирский проспекты;
- набережная Мойки и Исаакиевская площадь.
Со 2 июня многие из этих участков закроют для проезда совсем. Если вы работаете в центре, лучше на неделю пересесть на метро — это сэкономит и время, и нервы.
Важное для водителей грузовиков
Грузовикам тяжелее 3,5 тонн временно «закроют» юг КАД. С 2 по 6 июня им нельзя будет проехать по участку от Софийской улицы до Ропшинского шоссе.
Это серьезное ограничение, из-за которого поток фур может уйти на другие магистрали, создав там дополнительные пробки.
Полезные советы: как выжить в эти дни
- Смотрите на знаки. В городе уже вешают временные таблички. Обращайте на них внимание, даже если ездите по этому маршруту годами.
- Эвакуаторы не спят. В дни форума за неправильную парковку в центре и у Пулково забирать машины будут моментально.
- Цены на такси. Будьте готовы, что ценник в приложениях взлетит в 1.5–2 раза из-за повышенного спроса и перекрытий.
- Спецсигналы. На дорогах будет много кортежей. Помните: их нужно пропускать, это закон.
