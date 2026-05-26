Без фур на КАД и парковки на Мойке: ПМЭФ перекраивает карту дорог Петербурга с 29 мая
Без фур на КАД и парковки на Мойке: ПМЭФ перекраивает карту дорог Петербурга с 29 мая

Опубликовано: 26 мая 2026 17:48
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Город готовится к ПМЭФ, а водителям пора запасаться терпением.

Ограничения вводят не на пару дней, а на целую декаду. Проблемы на дорогах начнутся уже 29 мая и продлятся по 7 июня. Пик заторов ожидается непосредственно в дни форума — с 5 по 8 июня.

Что будет в Пулково и рядом?

Аэропорт первым примет на себя удар. С 29 мая закроют проезд по Стартовой улице. На соседних улицах (Внуковской, Домодедовской, Пилотов) нельзя будет даже останавливаться.

С 1 июня «прижмут» основные трассы: Пулковское и Петербургское шоссе. Если вам нужно в аэропорт, выезжайте минимум на час раньше привычного. А лучше — воспользуйтесь электричкой до платформы «Аэропорт» или заранее проверьте навигатор.

Центр города: без парковок и проезда

В центре Петербурга привычные маршруты станут недоступны, сообщили в комитете по транспорту. С 31 мая запретят парковаться на ключевых улицах:

  • улица Марата и Лиговский проспект;
  • Вознесенский и Владимирский проспекты;
  • набережная Мойки и Исаакиевская площадь.

Со 2 июня многие из этих участков закроют для проезда совсем. Если вы работаете в центре, лучше на неделю пересесть на метро — это сэкономит и время, и нервы.

Важное для водителей грузовиков

Грузовикам тяжелее 3,5 тонн временно «закроют» юг КАД. С 2 по 6 июня им нельзя будет проехать по участку от Софийской улицы до Ропшинского шоссе.

Это серьезное ограничение, из-за которого поток фур может уйти на другие магистрали, создав там дополнительные пробки.

Полезные советы: как выжить в эти дни

  1. Смотрите на знаки. В городе уже вешают временные таблички. Обращайте на них внимание, даже если ездите по этому маршруту годами.
  2. Эвакуаторы не спят. В дни форума за неправильную парковку в центре и у Пулково забирать машины будут моментально.
  3. Цены на такси. Будьте готовы, что ценник в приложениях взлетит в 1.5–2 раза из-за повышенного спроса и перекрытий.
  4. Спецсигналы. На дорогах будет много кортежей. Помните: их нужно пропускать, это закон.

Ранее «Городовой» рассказывал, что авиабилеты в Петербург подевели.

