У «Веры» появилась сестра: 300-тонные машины ускоряют строительство «Коричневой ветки»
Петербургское метро наконец-то пришло в активное движение. В центре внимания — Красносельско-Калининская (шестая) линия. Строители бросили основные силы на шахту № 852, сообщает телеграм-канал «Подземник».
Это место в будущем станет станцией «Каретная» и даст пассажирам удобную пересадку на «Обводный канал».
Железные гиганты выходят на старт
В шахте сейчас вовсю готовят площадку для сборки проходческого щита КТ-1. У этой машины плотный график. Сначала она доделает тоннель между «Каретной» и «Лиговским проспектом-2» по второму пути.
Как только закончит — её разберут, перевезут и соберут заново, чтобы начать рыть первый путь.
Интересный факт: на той же линии монтируют еще одного «подземного крота». Это огромная машина весом в 300 тонн.
Официально она называется КТПМ-5,63, но метростроители часто дают технике имена. Этот щит — точная копия знаменитой «Веры», которая уже работает неподалеку.
Куда проложат путь?
План у строителей четкий. Новый щит пойдет от «Каретной» в сторону будущих станций «Боровая» и «Заставская». На «Заставской» можно будет пересесть на синюю ветку («Московские ворота»). П
Что это даст городу?
«Коричневая» линия — один из самых важных долгостроев Петербурга. Она должна связать спальные районы Юго-Запада с центром города и разгрузить вечно забитую «красную» ветку.
