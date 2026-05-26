У «Веры» появилась сестра: 300-тонные машины ускоряют строительство «Коричневой ветки»
У «Веры» появилась сестра: 300-тонные машины ускоряют строительство «Коричневой ветки»

Опубликовано: 26 мая 2026 15:24
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Петербурге активно занимаются строительством новых подземных тоннелей.

Петербургское метро наконец-то пришло в активное движение. В центре внимания — Красносельско-Калининская (шестая) линия. Строители бросили основные силы на шахту № 852, сообщает телеграм-канал «Подземник».

Это место в будущем станет станцией «Каретная» и даст пассажирам удобную пересадку на «Обводный канал».

Железные гиганты выходят на старт

В шахте сейчас вовсю готовят площадку для сборки проходческого щита КТ-1. У этой машины плотный график. Сначала она доделает тоннель между «Каретной» и «Лиговским проспектом-2» по второму пути.

Как только закончит — её разберут, перевезут и соберут заново, чтобы начать рыть первый путь.

Интересный факт: на той же линии монтируют еще одного «подземного крота». Это огромная машина весом в 300 тонн.

Официально она называется КТПМ-5,63, но метростроители часто дают технике имена. Этот щит — точная копия знаменитой «Веры», которая уже работает неподалеку.

Куда проложат путь?

План у строителей четкий. Новый щит пойдет от «Каретной» в сторону будущих станций «Боровая» и «Заставская». На «Заставской» можно будет пересесть на синюю ветку («Московские ворота»). П

Что это даст городу?

«Коричневая» линия — один из самых важных долгостроев Петербурга. Она должна связать спальные районы Юго-Запада с центром города и разгрузить вечно забитую «красную» ветку.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге появятся беспилотные поезда в подземке.

