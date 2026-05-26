Заядлые путешественники будут в восторге: названы неочевидные локации для отдыха - вдали от шумных городов

Где можно отдохнуть, если кажется, что бывали уже везде

Заядлые путешественники уже побывали во многих местах в России, поэтому удивить их будет весьма сложно. Но все-таки есть неочевидные локации, на которые стоит обратить внимание.

Шиханы, Башкортостан

Вдоль реки Белая здесь находятся три горы - Куштау, Юрактау и Торатау. Они представляют собой рифы из соли и известняка, которые находились на дне древнего моря. Рядом расположены базы отдыха, горнолыжные курорты. Также посетите Ишеевские пещеры, Гумеровское ущелье и водопад Кук-Караук.

Таганай, Челябинская область

"Если хотите взглянуть на горную тундру и нетронутые реликтовые леса, нужно ехать в национальный парк Таганай. На его территории уместилось сразу несколько климатических зон, воздух насыщен ароматами пихты и кедра, и бродить по специально подготовленным тропам можно до бесконечности", - сообщает портал "Тонкости туризма".

Чарские пески, Забайкальский край

Здесь расположена настоящая пустыня, при этом находится она среди тайги и болот. Добраться сюда - сложная задача, но она того стоит. Сначала нужно доехать до станции Новая Чара на поезде, после чего получить разрешение на посещение Кадарского заповедника. Также можно добраться до места на самолете.

Алтайский Марс

Если двигаться по Чуйскому тракту, то в нескольких километрах можно попасть на другую планету. Здесь находятся горы Кызыл-Чин, которые имеют красный и фиолетовый оттенки. Местность напоминает поверхность Марса, при этом тут встречаются деревья и прочая растительность. Туристы приезжают сюда ради невероятных снимков и особенной атмосферы.

Опыт автора

"Я своими глазами видела Алтайский Марс, а также посещала Таганай. Места очень атмосферные, ведь здесь удается слиться с природой, отдохнуть от городской суеты и насладиться тишиной", - рассказала Полина Аксенова.

