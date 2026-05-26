Городовой / Полезное / Больше никакой плитки: делаю садовые дорожки из дешёвых материалов — служат уже пять лет, соседи завидуют
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Мощный освежитель для дачного туалета: покидали ботву – и запах исчез, как по волшебству Полезное
Хрустящая корочка и море начинки: идеальный мясной пирог для всей семьи Полезное
Эстетичный метод борьбы с одуванчиками: посадили растение на участке – забьет все сорняки и дачу украсит Полезное
Нейросеть против гидроциклов: где на пляжах Петербурга ставят 137 камер, умеющих считать людей Новости Петербурга
Без фур на КАД и парковки на Мойке: ПМЭФ перекраивает карту дорог Петербурга с 29 мая Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Больше никакой плитки: делаю садовые дорожки из дешёвых материалов — служат уже пять лет, соседи завидуют

Опубликовано: 26 мая 2026 15:13
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Больше никакой плитки: делаю садовые дорожки из дешёвых материалов — служат уже пять лет, соседи завидуют
Больше никакой плитки: делаю садовые дорожки из дешёвых материалов — служат уже пять лет, соседи завидуют
Городовой ру
Красивые дорожки на участке — это не только удобство, но и важная часть дачного дизайна.

Ландшафтный дизайнер Татьяна Крамская советует строить слегка извилистые тропинки между зданиями на вашей даче. Так они делают участок визуально просторнее и создают эффект естественного ландшафта.

Какие материалы считаются самыми надежными

Лучшим вариантом для мощения эксперты называют натуральный камень и гранит. Они почти не впитывают влагу, не боятся морозов и способны прослужить десятилетиями без трещин.

Многие дачники выбирают бетон или кирпич ради экономии, но без хорошей подготовки грунта такие покрытия часто лопаются уже после первой зимы.

Особенно опасно игнорировать основание и дренаж — именно это чаще всего становится причиной перекосов и провалов плитки.

Что подходит для садовых тропинок

Для зон отдыха отлично подходят галька, щебень или древесная щепа. Такие покрытия выглядят уютно и экологично, хотя требуют периодической подсыпки и удаления сорняков.

Некоторые владельцы участков даже используют старый шифер и остатки стройматериалов для укрепления грядок и оформления границ дорожек.

Как сделать дорожку, которая прослужит годы

Эксперты советуют соблюдать простую технологию:

  • снять около 30 см грунта
  • уложить геотекстиль
  • установить бордюры
  • сделать песчано-гравийную подушку с уклоном для отвода воды

Личный опыт

После укладки плитки я обязательно заполняю швы песком или специальной смесью. Это помогает избежать "гуляющих" плит и грязи после дождей.

Ранее мы писали о том, как избавиться от сорняков на садовой дорожке.

Полезное