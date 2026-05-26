Больше никакой плитки: делаю садовые дорожки из дешёвых материалов — служат уже пять лет, соседи завидуют
Ландшафтный дизайнер Татьяна Крамская советует строить слегка извилистые тропинки между зданиями на вашей даче. Так они делают участок визуально просторнее и создают эффект естественного ландшафта.
Какие материалы считаются самыми надежными
Лучшим вариантом для мощения эксперты называют натуральный камень и гранит. Они почти не впитывают влагу, не боятся морозов и способны прослужить десятилетиями без трещин.
Многие дачники выбирают бетон или кирпич ради экономии, но без хорошей подготовки грунта такие покрытия часто лопаются уже после первой зимы.
Особенно опасно игнорировать основание и дренаж — именно это чаще всего становится причиной перекосов и провалов плитки.
Что подходит для садовых тропинок
Для зон отдыха отлично подходят галька, щебень или древесная щепа. Такие покрытия выглядят уютно и экологично, хотя требуют периодической подсыпки и удаления сорняков.
Некоторые владельцы участков даже используют старый шифер и остатки стройматериалов для укрепления грядок и оформления границ дорожек.
Как сделать дорожку, которая прослужит годы
Эксперты советуют соблюдать простую технологию:
- снять около 30 см грунта
- уложить геотекстиль
- установить бордюры
- сделать песчано-гравийную подушку с уклоном для отвода воды
Личный опыт
После укладки плитки я обязательно заполняю швы песком или специальной смесью. Это помогает избежать "гуляющих" плит и грязи после дождей.
Ранее мы писали о том, как избавиться от сорняков на садовой дорожке.