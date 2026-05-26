Как правильно мыть изюм: три важных этапа, которые удалят воск и грязь за 5 минут
Производители нередко покрывают изюм глицерином и специальными маслами, чтобы ягоды выглядели блестящими, не слипались и дольше сохраняли товарный вид. Во время хранения и перевозки сухофрукты также контактируют с пылью, упаковкой и загрязнениями. Поэтому обычного быстрого ополаскивания водой недостаточно.
Биолог Мария Золотарёва советует очищать изюм в три этапа — это занимает всего несколько минут, но помогает удалить пестициды, грязь и остатки обработки.
Первый этап — замачивание
Возьмите изюм и залейте прохладной водой так, чтобы ягоды полностью скрылись под жидкостью. Оставьте на 15 минут и периодически перемешивайте руками.
Уже через несколько минут на поверхности появится маслянистая пленка — именно так смываются остатки глицерина и масел.
Второй этап — активное промывание
После замачивания слейте воду и переложите изюм в дуршлаг. Промывайте под проточной водой 1-2 минуты, слегка перетирая ягоды пальцами.
Третий этап — кипяток
Финальный шаг — ошпаривание. Залейте изюм кипятком на 1-2 минуты, затем сразу слейте воду.
После такой обработки ягоды становятся не только чище, но и заметно мягче и сочнее.
Личный опыт
Этот способ я использую и для других сухофруктов — кураги, чернослива, сушёных яблок и груш. А храню промытый изюм я не дольше суток в холодильнике, так как после очистки он быстрее портится.
