Как правильно мыть изюм: три важных этапа, которые удалят воск и грязь за 5 минут
Как правильно мыть изюм: три важных этапа, которые удалят воск и грязь за 5 минут

Опубликовано: 26 мая 2026 17:37
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
Вот почему надо обязательно мыть изюм перед употреблением.

Производители нередко покрывают изюм глицерином и специальными маслами, чтобы ягоды выглядели блестящими, не слипались и дольше сохраняли товарный вид. Во время хранения и перевозки сухофрукты также контактируют с пылью, упаковкой и загрязнениями. Поэтому обычного быстрого ополаскивания водой недостаточно.

Биолог Мария Золотарёва советует очищать изюм в три этапа — это занимает всего несколько минут, но помогает удалить пестициды, грязь и остатки обработки.

Первый этап — замачивание

Возьмите изюм и залейте прохладной водой так, чтобы ягоды полностью скрылись под жидкостью. Оставьте на 15 минут и периодически перемешивайте руками.

Уже через несколько минут на поверхности появится маслянистая пленка — именно так смываются остатки глицерина и масел.

Второй этап — активное промывание

После замачивания слейте воду и переложите изюм в дуршлаг. Промывайте под проточной водой 1-2 минуты, слегка перетирая ягоды пальцами.

Третий этап — кипяток

Финальный шаг — ошпаривание. Залейте изюм кипятком на 1-2 минуты, затем сразу слейте воду.

После такой обработки ягоды становятся не только чище, но и заметно мягче и сочнее.

Личный опыт

Этот способ я использую и для других сухофруктов — кураги, чернослива, сушёных яблок и груш. А храню промытый изюм я не дольше суток в холодильнике, так как после очистки он быстрее портится.

