Мощный освежитель для дачного туалета: покидали ботву – и запах исчез, как по волшебству
Мало кто из дачников знает о возможности использования огородных отходов для устранения неприятных запахов в туалетах. А ведь всего-то и надо правильно выбрать сырье.
Специалисты Telegram-канала «Моя дача» протестировали и одобрили эффективный метод на основе томатной ботвы. Удивительно, но именно эти растительные отходы способны значительно улучшить атмосферу в дачном туалете.
Как подготовить ботву
Для этого необходимо собрать ботву помидоров и просто поместить ее в выгребную яму. Результат станет заметен уже через несколько дней.
Как это работает
Принцип действия заключается в том, что в процессе разложения листья томатов активно абсорбируют аммиак, что приводит к исчезновению неприятного запаха. В летний период этот процесс может занять до 24 часов.
Нужно добавлять небольшое количество томатной ботвы в выгребную яму один раз в семь дней. Помимо нейтрализации запахов, это также способствует отпугиванию насекомых.
