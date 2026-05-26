Мощный освежитель для дачного туалета: покидали ботву – и запах исчез, как по волшебству
Мощный освежитель для дачного туалета: покидали ботву – и запах исчез, как по волшебству

Опубликовано: 26 мая 2026 21:16
Автор:
Ксения Давыдова
 Проверено редакцией
Как избавиться от неприятного запаха в туалете

Мало кто из дачников знает о возможности использования огородных отходов для устранения неприятных запахов в туалетах. А ведь всего-то и надо правильно выбрать сырье.

Специалисты Telegram-канала «Моя дача» протестировали и одобрили эффективный метод на основе томатной ботвы. Удивительно, но именно эти растительные отходы способны значительно улучшить атмосферу в дачном туалете.

Как подготовить ботву

Для этого необходимо собрать ботву помидоров и просто поместить ее в выгребную яму. Результат станет заметен уже через несколько дней.

Как это работает

Принцип действия заключается в том, что в процессе разложения листья томатов активно абсорбируют аммиак, что приводит к исчезновению неприятного запаха. В летний период этот процесс может занять до 24 часов.

Нужно добавлять небольшое количество томатной ботвы в выгребную яму один раз в семь дней. Помимо нейтрализации запахов, это также способствует отпугиванию насекомых.

Ранее мы рассказали, как бороться с одуванчиками на дачном участке.

