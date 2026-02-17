Chery, Haval и Geely: когда начнут ржаветь новые китайские машины - результаты замеров

Результаты проверки оцинковки популярных китайских моделей

Прочность металлических элементов кузова — один из важнейших параметров автомобиля. В российских условиях металл испытывает серьезные нагрузки: высокая влажность, дорожные реагенты и прочие неблагоприятные факторы ускоряют износ. Особенно остро вопрос качества кузова стоит в отношении китайских машин: вокруг него ведется немало споров. Оценить надежность можно по двум критериям: технологиям оцинковки и гарантийным обязательствам производителя.

Еще 10–15 лет назад коррозийная стойкость была слабым местом китайских авто. Несмотря на использование проверенных технических решений от мировых брендов, качество кузовных деталей оставляло желать лучшего. Уже через 2–3 года эксплуатации на российских дорогах появлялись первые очаги ржавчины — и даже регулярная антикоррозийная обработка не всегда спасала ситуацию.

Сегодня ситуация заметно улучшилась: по дизайну интерьера и экстерьера многие китайские модели не уступают мировым брендам. Однако вопрос долговечности отдельных компонентов, в том числе устойчивости к коррозии, пока остается недостаточно изученным — слишком мало времени прошло с момента массового выхода этих автомобилей на рынок. Тем не менее потребителям нужны ответы уже сейчас, и оценить качество кузова можно с помощью специальных замеров.

Анализ технологий оцинковки у популярных китайских марок

Для исследования выбраны модели трех ведущих брендов на российском рынке: Chery, Haval и Geely. Наличие оцинковки можно проверить с помощью профессионального толщиномера.

1. Chery

Tiggo 4 Pro (бюджетный сегмент). Используется метод холодной оцинковки — распространенное решение для недорогих моделей. Капот, крыша и крышка багажника не оцинкованы: вместо этого на них наносится катафорезный грунт под воздействием электричества. Гарантия на лакокрасочное покрытие (ЛКП) и отсутствие сквозной коррозии — 3 года или 100 000 км пробега.

Tiggo 8 Pro (премиум-сегмент). Здесь применяется горячая оцинковка: кузовные элементы погружают в ванну с расплавленным цинком. Технология дороже и долговечнее, что отражается на цене автомобиля. Исключением стала только крыша — она обработана катафорезным грунтом с более глубоким проникновением. Гарантия — 5 лет или 150 000 км пробега; при этом срок службы горячей оцинковки может превышать 10 лет.

2. Haval

Дилеры заявляют о гальванической оцинковке всех моделей бренда. Проверка на примере кроссовера Jolion подтвердила обработку всех поверхностей, кроме крыши. Гальваническая оцинковка дороже холодной, но уступает по долговечности горячей. Производитель дает гарантию от сквозной коррозии на 6 лет без привязки к пробегу — однако для ее сохранения требуется ежегодный осмотр у официального дилера.

3. Geely

Coolray . Технология холодной оцинковки, капот и крыша покрыты только катафорезным грунтом. Гарантия на отсутствие сквозной коррозии — 3 года или 100 000 км пробега.

Tugella. Несмотря на более высокую цену модели, схема обработки аналогична Coolray: холодная оцинковка с необработанными капотом и крышей.

Выводы и практические рекомендации

Прогресс китайского автопрома очевиден: качество кузовных элементов заметно выросло, отмечает канал "Автовыбор". Однако производители по‑прежнему экономят на отдельных деталях — особенно в бюджетном сегменте. Это проявляется как в выборе технологий (холодная оцинковка вместо горячей), так и в гарантийных сроках: например, у VAG с гальванической технологией гарантия на защиту от сквозной коррозии составляет 12 лет, тогда как у Haval — лишь 6.

Что это значит для владельца?

Холодной оцинковки хватает примерно на 5 лет аккуратной эксплуатации. Бюджетные модели рекомендуется дополнительно защищать антикоррозийными составами.

Особое внимание — участкам без оцинковки (капот, крыша). Сколы и повреждения на них нужно устранять сразу, чтобы предотвратить распространение коррозии.

Скрытые полости кузова также подвержены риску: даже при отсутствии видимых очагов ржавчины там могут начаться процессы разрушения.

Таким образом, современные китайские автомобили стали надежнее, но требуют осознанного подхода к обслуживанию — особенно если речь идет о моделях с упрощенной обработкой кузова.

