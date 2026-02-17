Городовой / Вопросы о Петербурге / Сколько лететь от Москвы до Санкт-Петербурга?
Сколько лететь от Москвы до Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 17 февраля 2026 18:10
 Проверено редакцией
самолет, аэропорт
Сколько лететь от Москвы до Санкт-Петербурга?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Полет из Москвы в Санкт-Петербург занимает до 1 часа 30 минут.

Прямой перелёт между Москвой и Санкт‑Петербургом занимает в среднем 1 час 30–35 минут — это минимальное время в пути без учёта возможных задержек. Расстояние по воздуху — около 634 км. Рейсы выполняются ежедневно из московских аэропортов Шереметьево (SVO), Внуково (VKO) и Домодедово (DME) с прибытием в петербургский Пулково (LED).

Стоимость билетов: от чего зависит цена

Цены на авиабилеты варьируются и начинаются от 2 731 рубля за перелёт в одну сторону (эконом‑класс, без багажа).
Разные перевозчики предлагают разные цены даже на одинаковые даты.

Примеры цен по авиакомпаниям (февраль 2026 года)

  • «Победа» — от 2 731 рубля (время в пути около 1 часа 35 минут).
  • «Азимут» — от 3 788 рублей (примерно 1 час 40 минут).
  • S7 Airlines — от 3 667 рублей.
  • «ЮТэйр» — от 3 731 рубля.
  • «Аэрофлот» — от 5 362 рублей (около 1 часа 35 минут).

Что за программа «Аэрофлот Шаттл»?

Для полетом между Москвой и Санкт-Петербургом можно воспользоваться программой «Аэрофлот Шаттл» — это сервис частых рейсов с гибкими условиями для пассажиров. Она запущена в июне 2024 года и позволяет выбирать удобное время вылета, а также менять рейс без доплат в определённых условиях.

Рейсы выполняются:

  • из Шереметьево в Пулково — с интервалом от 15 минут;
  • из Внуково в Пулково — с интервалом от 30 минут.

Всего по программе выполняется до 72 рейсов в день.

Ключевые преимущества для пассажиров:

Возможность бесплатного обмена рейса. Пассажир может выбрать другой рейс в пределах 12 часов до или после времени, указанного в первоначальном билете. Обмен доступен при наличии свободных мест и не позднее чем за 40 минут до вылета нового рейса.

Программа распространяется не только на рейсы «Аэрофлота», но и на рейсы авиакомпании «Россия».

Пономарева Дарина
