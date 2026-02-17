Сколько лететь от Москвы до Санкт-Петербурга?

Прямой перелёт между Москвой и Санкт‑Петербургом занимает в среднем 1 час 30–35 минут — это минимальное время в пути без учёта возможных задержек. Расстояние по воздуху — около 634 км. Рейсы выполняются ежедневно из московских аэропортов Шереметьево (SVO), Внуково (VKO) и Домодедово (DME) с прибытием в петербургский Пулково (LED).
Стоимость билетов: от чего зависит цена
Цены на авиабилеты варьируются и начинаются от 2 731 рубля за перелёт в одну сторону (эконом‑класс, без багажа).
Разные перевозчики предлагают разные цены даже на одинаковые даты.
Примеры цен по авиакомпаниям (февраль 2026 года)
- «Победа» — от 2 731 рубля (время в пути около 1 часа 35 минут).
- «Азимут» — от 3 788 рублей (примерно 1 час 40 минут).
- S7 Airlines — от 3 667 рублей.
- «ЮТэйр» — от 3 731 рубля.
- «Аэрофлот» — от 5 362 рублей (около 1 часа 35 минут).
Что за программа «Аэрофлот Шаттл»?
Для полетом между Москвой и Санкт-Петербургом можно воспользоваться программой «Аэрофлот Шаттл» — это сервис частых рейсов с гибкими условиями для пассажиров. Она запущена в июне 2024 года и позволяет выбирать удобное время вылета, а также менять рейс без доплат в определённых условиях.
Рейсы выполняются:
- из Шереметьево в Пулково — с интервалом от 15 минут;
- из Внуково в Пулково — с интервалом от 30 минут.
Всего по программе выполняется до 72 рейсов в день.
Ключевые преимущества для пассажиров:
Возможность бесплатного обмена рейса. Пассажир может выбрать другой рейс в пределах 12 часов до или после времени, указанного в первоначальном билете. Обмен доступен при наличии свободных мест и не позднее чем за 40 минут до вылета нового рейса.
Программа распространяется не только на рейсы «Аэрофлота», но и на рейсы авиакомпании «Россия».