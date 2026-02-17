1 г на литр - и спатифиллум не узнать: штампует белые "паруса" как "угорелый" - цветов больше, чем листьев

Чем подкормить спатифиллум для красочного цветения

Цветения спатифиллума не добиться без подкормок, но важно подбирать только безопасные варианты. Комнатное растение является очень привередливым. Угодить ему будет трудно.

Канал «Цветущий мир Виктории» использует для тропического растения только одну подкормку. Для ее приготовления понадобится:

вода – 1 литр;

борная кислота – 1 г.

Добавляем в воду борную кислоту, размешиваем. Не стоит нарушать дозировку, иначе существует вероятность возникновения ожогов на корневой системе. Перед поливом важно убедиться, что вода имеет комнатную температуру. Вносим жидкость под корень, стараясь не задевать листья и стебли.

«Применяйте удобрение примерно один раз в месяц на постоянной основе», - комментирует канал.

Борная кислота стимулирует рост, обильное цветение спатифиллума. Также компонент укрепляет иммунитет растения, что будет способствовать защите от болезней и вредителей. Подкормку можно использовать в любое время года.

Советы цветовода:

«Внесение подкормки откладывайте не менее чем на две недели после обычной пересадки растения. Даже при осторожном перемещении некоторые корешки могут быть повреждены, а применение удобрений способно вызвать ожоги и заболевание растения». «В начале весны, если почва осталась неизменной, подкармливайте спатифиллум раз в 14 дней».

