Обычные сосиски – скукотень: готовим их "ленивым" методом – семья будет в восторге
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
Обычные сосиски – скукотень: готовим их "ленивым" методом – семья будет в восторге

Опубликовано: 4 апреля 2026 09:39
 Проверено редакцией
Рецепт сосисок в тесте

Если не хочется стоять у плиты, а семья требует вкусного, ленивые сосиски в тесте представляют собой идеальное решение. Используя всего три компонента и прикладывая минимум усилий, вы получите горячую и ароматную выпечку.

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто — 500 г
  • Сосиски — 6−8 шт.
  • Куриное яйцо — 1 шт.

Процесс приготовления:

1. Замороженное слоеное тесто необходимо предварительно извлечь из холодильника для оттаивания. Затем его следует слегка раскатать для придания большей эластичности и нарезать полосками шириной приблизительно 2−3 см.

2. Каждую сосиску следует обернуть тестом по спирали или полностью закрыть, формируя подобие пирожка. Подготовленные изделия выкладываются на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой.

3. Яйцо взбивается и используется для смазывания верхней части выпечки, что способствует образованию аппетитной золотистой корочки. Перед помещением сосисок в духовой шкаф его необходимо предварительно разогреть до 200 градусов Цельсия. Выпекать следует в течение 20−25 минут до достижения золотистого цвета корочки.

Рекомендуется подавать выпечку горячей, однако остывшие сосиски в тесте также пользуются спросом. Кроме того, их легко разогреть в микроволновой печи.

Ранее мы рассказали, как приготовить восточный завтрак.

Автор:
Ксения Сафрыгина
