Восточный завтрак: у домашних будет обильное слюноотделение – простой рецепт

Опубликовано: 3 апреля 2026 02:43
 Проверено редакцией
Рецепт быстрого и вкусного завтрака

Лаваш упоминался в исторических источниках VII-VIII веков. При этом рецептора его не менялась. Изменения коснулись лишь технологии производства: в настоящее время лаваш раскатывается с использованием специализированного оборудования, а тесто для него готовится при помощи современных аппаратов.

Ингредиенты:

  • лаваш — 1 упаковка;
  • плавленый сыр — 200 гр;
  • крабовые палочки — 100 гр;
  • подсолнечное масло — для жарки;
  • яйца — 2 шт;
  • мука — 1 ст. ложка.

1. Измельчите крабовые палочки.

2. Разделите лаваш на четыре части.

3. Нанесите сыр, посыпьте зеленью и крабовыми палочками, накройте лавашом.

4. Разрежьте на равномерные порции.

5. Взбейте яйца с мукой.

6. Обмакните гренки и обжарьте на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

Ранее мы рассказали, как приготовить ленивые пирожки.

Автор:
Ксения Сафрыгина
