Восточный завтрак: у домашних будет обильное слюноотделение – простой рецепт

Лаваш упоминался в исторических источниках VII-VIII веков. При этом рецептора его не менялась. Изменения коснулись лишь технологии производства: в настоящее время лаваш раскатывается с использованием специализированного оборудования, а тесто для него готовится при помощи современных аппаратов.
Ингредиенты:
- лаваш — 1 упаковка;
- плавленый сыр — 200 гр;
- крабовые палочки — 100 гр;
- подсолнечное масло — для жарки;
- яйца — 2 шт;
- мука — 1 ст. ложка.
1. Измельчите крабовые палочки.
2. Разделите лаваш на четыре части.
3. Нанесите сыр, посыпьте зеленью и крабовыми палочками, накройте лавашом.
4. Разрежьте на равномерные порции.
5. Взбейте яйца с мукой.
6. Обмакните гренки и обжарьте на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
