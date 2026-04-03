Восточный завтрак: у домашних будет обильное слюноотделение – простой рецепт

Рецепт быстрого и вкусного завтрака

Лаваш упоминался в исторических источниках VII-VIII веков. При этом рецептора его не менялась. Изменения коснулись лишь технологии производства: в настоящее время лаваш раскатывается с использованием специализированного оборудования, а тесто для него готовится при помощи современных аппаратов.

Ингредиенты:

лаваш — 1 упаковка;

плавленый сыр — 200 гр;

крабовые палочки — 100 гр;

подсолнечное масло — для жарки;

яйца — 2 шт;

мука — 1 ст. ложка.

1. Измельчите крабовые палочки.

2. Разделите лаваш на четыре части.

3. Нанесите сыр, посыпьте зеленью и крабовыми палочками, накройте лавашом.

4. Разрежьте на равномерные порции.

5. Взбейте яйца с мукой.

6. Обмакните гренки и обжарьте на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

