Ленивые пирожки на кефире: когда не хочется стоять у плиты – справится даже начинающая хозяйка

Ленивые пирожки на кефире – это идеальное блюдо для всей семьи. Это блюдо очень питательное и обладает высокими вкусовыми качествами. Этот рецепт особенно актуален в выходные дни, позволяя сократить время на кулинарные изыски.
Ингредиенты:
- Кефир — 500 мл;
- яйца — 9 шт;
- мука — 400 гр;
- сахар — 1 ч. ложка;
- масло растительное — 2 ст. ложки;
- соль — 2 гр;
- сода – 0,5 ч. ложки;
- лук зеленый — 150 гр.
Инструкция по приготовлению:
1. Отварите 6 яиц, охладите их и очистите от скорлупы. Измельчите яйца до состояния мелких кубиков.
2. Оставшиеся яйца взбейте, затем добавьте соду, кефир, сахар и растительное масло. Постепенно введите просеянную муку, замешивая однородное тесто.
3. Промойте и обсушите зеленый лук, затем мелко его нашинкуйте.
4. Соедините измельченный лук и отварные яйца с тестом, тщательно перемешайте. Оставьте заготовку на 15 минут.
5. Обжаривайте пирожки в достаточном количестве растительного масла с обеих сторон до образования золотистой корочки.
