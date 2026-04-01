Ленивые пирожки на кефире: когда не хочется стоять у плиты – справится даже начинающая хозяйка

Опубликовано: 1 апреля 2026 05:39
 Проверено редакцией
Ленивые пирожки на кефире: когда не хочется стоять у плиты – справится даже начинающая хозяйка
Ленивые пирожки на кефире: когда не хочется стоять у плиты – справится даже начинающая хозяйка
Рецепт быстрых пирожков

Ленивые пирожки на кефире – это идеальное блюдо для всей семьи. Это блюдо очень питательное и обладает высокими вкусовыми качествами. Этот рецепт особенно актуален в выходные дни, позволяя сократить время на кулинарные изыски.

Ингредиенты:

  • Кефир — 500 мл;
  • яйца — 9 шт;
  • мука — 400 гр;
  • сахар — 1 ч. ложка;
  • масло растительное — 2 ст. ложки;
  • соль — 2 гр;
  • сода – 0,5 ч. ложки;
  • лук зеленый — 150 гр.

Инструкция по приготовлению:

1. Отварите 6 яиц, охладите их и очистите от скорлупы. Измельчите яйца до состояния мелких кубиков.

2. Оставшиеся яйца взбейте, затем добавьте соду, кефир, сахар и растительное масло. Постепенно введите просеянную муку, замешивая однородное тесто.

3. Промойте и обсушите зеленый лук, затем мелко его нашинкуйте.

4. Соедините измельченный лук и отварные яйца с тестом, тщательно перемешайте. Оставьте заготовку на 15 минут.

5. Обжаривайте пирожки в достаточном количестве растительного масла с обеих сторон до образования золотистой корочки.

Ранее мы рассказали, как приготовить пасху без муки и яиц.

Автор:
Ксения Сафрыгина
