Смешали творог с сухофруктами — и пасха «Царская» готова: без муки, яиц и мороки

Опубликовано: 30 марта 2026 02:43
 Проверено редакцией
Смешали творог с сухофруктами — и пасха «Царская» готова: без муки, яиц и мороки
Смешали творог с сухофруктами — и пасха «Царская» готова: без муки, яиц и мороки
Простой рецепт пасхального блюда

Приближается Пасха, и многие хозяйки заранее начинают поиск интересных рецептов. Предлагаем вашему вниманию рецепт «Царской» пасхи, приготовленной без использования муки и яиц. Процесс приготовления отличается простотой, а результат превзойдет все ожидания.

Ингредиенты:

  • Творог (9%) — 500 г;
  • Сметана (20−25%) — 200 г;
  • Сливочное масло (82%) — 100 г;
  • Сахар — 80−100 г;
  • Курага, миндаль и изюм — по 30 г.

Протираем творог через сито. Размягчаем сливочное масло до комнатной температуры.

Сухофрукты замачиваем в кипятке на 15 минут, затем просушиваем на салфетке и мелко нарезаем. Миндаль измельчаем крупными фрагментами.

Все компоненты смешиваем в глубокой миска. Добавляем сахарный песок и тщательно перемешиваем до однородного состояния. Полученную массу выкладываем в пасочницу, предварительно выстланную марлей или аналогичным материалом.

Устанавливаем пасочницу на решетку над емкостью, чтобы стекла сыворотка. Помещаем под пресс. Ставим в холодильник на ночь. Пасхальное блюдо готово!

Ксения Сафрыгина
