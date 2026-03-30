Смешали творог с сухофруктами — и пасха «Царская» готова: без муки, яиц и мороки

Приближается Пасха, и многие хозяйки заранее начинают поиск интересных рецептов. Предлагаем вашему вниманию рецепт «Царской» пасхи, приготовленной без использования муки и яиц. Процесс приготовления отличается простотой, а результат превзойдет все ожидания.
Ингредиенты:
- Творог (9%) — 500 г;
- Сметана (20−25%) — 200 г;
- Сливочное масло (82%) — 100 г;
- Сахар — 80−100 г;
- Курага, миндаль и изюм — по 30 г.
Протираем творог через сито. Размягчаем сливочное масло до комнатной температуры.
Сухофрукты замачиваем в кипятке на 15 минут, затем просушиваем на салфетке и мелко нарезаем. Миндаль измельчаем крупными фрагментами.
Все компоненты смешиваем в глубокой миска. Добавляем сахарный песок и тщательно перемешиваем до однородного состояния. Полученную массу выкладываем в пасочницу, предварительно выстланную марлей или аналогичным материалом.
Устанавливаем пасочницу на решетку над емкостью, чтобы стекла сыворотка. Помещаем под пресс. Ставим в холодильник на ночь. Пасхальное блюдо готово!
