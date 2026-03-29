Любимый завтрак австралийцев: семья будет просить его каждый день – простой рецепт

Хлеб является одним из древнейших мучных изделий, история которого уходит корнями в глубокое прошлое. В современном мире существует огромное разнообразие его видов. Сегодня мы рады представить вашему вниманию рецепт бананового хлеба.
Ингредиенты:
- Мука цельнозерновая — 250 гр;
- Сода — 1 чайная ложка;
- Корица — 1/2 чайной ложки;
- Масло сливочное — 115 гр;
- Сахар коричневый — 150 гр;
- Яйца — 2 шт;
- Йогурт греческий — 80 гр;
- Бананы — 4 шт;
- Орехи грецкие — 100 гр.
Процесс приготовления:
В глубокой емкости соедините соль, корицу и муку. В отдельной посуде взбейте миксером размягченное сливочное масло, сахар и яйца до получения однородной массы.
Затем добавьте в эту массу бананы и йогурт, тщательно перемешайте до однородной консистенции. Введите сухие ингредиенты и повторно взбейте. В завершение добавьте грецкие орехи в полученную заготовку.
Вылейте тесто в форму для выпечки. Выпекайте при температуре 180°C в течение приблизительно одного часа. В результате вы получите изысканный десертный хлеб. Приятного аппетита!
