Новости по теме
В апреле фиалке – жизненно необходимо: 3 шт. в воду – и к маю сенполия нарядится в пышную шапку цветов – мощная подкормка Полезное
Когда дома есть творог и сахар: Готовлю самый нереальный кекс за 30 минут Полезное
Перцы "пухнут" на глазах от этой подкормки: 0,5 л под корень – и мясистые плоды таскаю ведрами, по 17 кг с квадрата Полезное
Тихие, спокойные, когти не "дерут": 5 идеальных пород кошек для квартиры Полезное
Мало солнца и еще 4 причины скудного урожая крыжовника - плоды мелкие, сплошь кислятина Полезное
Любимый завтрак австралийцев: семья будет просить его каждый день – простой рецепт

Опубликовано: 29 марта 2026 02:43
 Проверено редакцией
Вкусный и низкокалорийный завтрак

Хлеб является одним из древнейших мучных изделий, история которого уходит корнями в глубокое прошлое. В современном мире существует огромное разнообразие его видов. Сегодня мы рады представить вашему вниманию рецепт бананового хлеба.

Ингредиенты:

  • Мука цельнозерновая — 250 гр;
  • Сода — 1 чайная ложка;
  • Корица — 1/2 чайной ложки;
  • Масло сливочное — 115 гр;
  • Сахар коричневый — 150 гр;
  • Яйца — 2 шт;
  • Йогурт греческий — 80 гр;
  • Бананы — 4 шт;
  • Орехи грецкие — 100 гр.

Процесс приготовления:

В глубокой емкости соедините соль, корицу и муку. В отдельной посуде взбейте миксером размягченное сливочное масло, сахар и яйца до получения однородной массы.

Затем добавьте в эту массу бананы и йогурт, тщательно перемешайте до однородной консистенции. Введите сухие ингредиенты и повторно взбейте. В завершение добавьте грецкие орехи в полученную заготовку.

Вылейте тесто в форму для выпечки. Выпекайте при температуре 180°C в течение приблизительно одного часа. В результате вы получите изысканный десертный хлеб. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказали, как приготовить белорусскую намазку с салом.

Автор:
Ксения Сафрыгина
