Пенная вечеринка на высоте 7 метров: зачем древним сфинксам на Неве понадобился спецраствор и автовышка

Скульптуры помыл глава КГИОП Петербурга Алексей Михайлов.

На Университетской набережной глава КГИОП Алексей Михайлов лично взял в руки щётку и помыл знаменитых сфинксов. Это не просто уборка, а старая петербургская традиция, сообщили в комитете.

Таким образом чиновники хотят привлечь внимание к важной проблеме — защите наших памятников.

Зачем египтянам пена?

Сфинксы — великаны. Их высота больше 7 метров. Чтобы дотянуться до «лиц» мифических существ, пришлось использовать автовышку. Мыли их вручную, бережно протирая каждый сантиметр камня.

Использовали специальный пенный раствор. Он нейтральный: отлично убирает грязь и городскую копоть, но не портит древний гранит.

Такая регулярная «гигиена» помогает сохранить результат большой реставрации, которую провели к юбилею города.

Монетки «на удачу» — беда для камня

Главная проблема — монетки, которые туристы и горожане кидают на постаменты «на счастье». Металл окисляется, и на граните остаются жуткие ржавые пятна.

Обычной водой с мылом их уже не вывести. К этому добавляются и выходки вандалов. Например, пару лет назад кто-то разрисовал лицо одного из сфинксов чёрной краской.

Гости из древних Фив

Эти сфинксы — настоящая ценность. Им около 3,5 тысяч лет. Когда-то они охраняли вход в поминальный храм фараона Аменхотепа III в древних Фивах.

В Петербург их привезли в 1832 году. Это не копии, а подлинные артефакты Древнего Египта, высеченные из прочного сиенита.

Жизнь после реставрации

Совсем недавно сфинксы прошли серьезное «лечение». В конце 2021 года их реставрировали. Мастера сняли слои грязи и убрали коррозию, которая копилась годами.

К счастью, специалисты не нашли на фигурах опасных трещин. Сейчас памятники в хорошем состоянии. Главное теперь — беречь их.

Петербургские сфинксы пережили тысячелетия в пустыне, и наша задача — сделать так, чтобы они простояли столько же на берегах Невы.

