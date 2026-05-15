Городовой / Город / Пенная вечеринка на высоте 7 метров: зачем древним сфинксам на Неве понадобился спецраствор и автовышка
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
2,5 гр. на 500 мл воды – и замиокулькас мощнее баобаба: стебли крепкие, а листья зеленее изумрудов – лайфхак Полезное
Белые халаты, риелторы и «удаленка» за 100 тысяч: кого на самом деле ценят в Петербурге Город
"Город веревочников", основанный в 1626 году: здесь красиво, тихо и уютно - где находится, что посмотреть Полезное
Почему анализ клеща — это пустая трата денег: эксперт разоблачил мифы, в которые пора перестать верить Город
Вырастет крупным и здоровым: секреты посадки лука-севка от агронома Ксении Давыдовой – никаких сложностей Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Пенная вечеринка на высоте 7 метров: зачем древним сфинксам на Неве понадобился спецраствор и автовышка

Опубликовано: 15 мая 2026 01:32
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Пенная вечеринка на высоте 7 метров: зачем древним сфинксам на Неве понадобился спецраствор и автовышка
Пенная вечеринка на высоте 7 метров: зачем древним сфинксам на Неве понадобился спецраствор и автовышка
Городовой ру
Скульптуры помыл глава КГИОП Петербурга Алексей Михайлов.

На Университетской набережной глава КГИОП Алексей Михайлов лично взял в руки щётку и помыл знаменитых сфинксов. Это не просто уборка, а старая петербургская традиция, сообщили в комитете.

Таким образом чиновники хотят привлечь внимание к важной проблеме — защите наших памятников.

Зачем египтянам пена?

Сфинксы — великаны. Их высота больше 7 метров. Чтобы дотянуться до «лиц» мифических существ, пришлось использовать автовышку. Мыли их вручную, бережно протирая каждый сантиметр камня.

Использовали специальный пенный раствор. Он нейтральный: отлично убирает грязь и городскую копоть, но не портит древний гранит.

Такая регулярная «гигиена» помогает сохранить результат большой реставрации, которую провели к юбилею города.

Монетки «на удачу» — беда для камня

Главная проблема — монетки, которые туристы и горожане кидают на постаменты «на счастье». Металл окисляется, и на граните остаются жуткие ржавые пятна.

Обычной водой с мылом их уже не вывести. К этому добавляются и выходки вандалов. Например, пару лет назад кто-то разрисовал лицо одного из сфинксов чёрной краской.

Гости из древних Фив

Эти сфинксы — настоящая ценность. Им около 3,5 тысяч лет. Когда-то они охраняли вход в поминальный храм фараона Аменхотепа III в древних Фивах.

В Петербург их привезли в 1832 году. Это не копии, а подлинные артефакты Древнего Египта, высеченные из прочного сиенита.

Жизнь после реставрации

Совсем недавно сфинксы прошли серьезное «лечение». В конце 2021 года их реставрировали. Мастера сняли слои грязи и убрали коррозию, которая копилась годами.

К счастью, специалисты не нашли на фигурах опасных трещин. Сейчас памятники в хорошем состоянии. Главное теперь — беречь их.

Петербургские сфинксы пережили тысячелетия в пустыне, и наша задача — сделать так, чтобы они простояли столько же на берегах Невы.

Ранее «Городовой» рассказывал про памятник Петербурга, у которого трудно пройти спокойно.

Город