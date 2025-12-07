Городовой / Город / Сфинксы, которые повернулись черепами: памятник Петербурга, у которого трудно пройти спокойно
Сфинксы, которые повернулись черепами: памятник Петербурга, у которого трудно пройти спокойно

Опубликовано: 7 декабря 2025 09:15
Два сфинкса
Городовой ру

Спокойная набережная хранит место, которое говорит о прошлом предельно прямо.

На Воскресенской набережной установлены два сфинкса Михаила Шемякина — часть мемориала жертвам политических репрессий, открытого в 1995 году. Скульптуры выполнены в характерной для автора манере: лица разделены вертикально.

Со стороны жилых домов это молодые женские профили. С противоположной — обращённой к тюрьме "Кресты" — видны обнажённые черепа. Такое решение напоминает о разорванных судьбах людей, прошедших через государственный террор в СССР.

Композиция без лишних слов

Между сфинксами находится гранитная конструкция, собранная в форму раннехристианского креста. В его центре — небольшое тюремное окно, обведённое венцом из колючей проволоки.

Деталь прямая, но не нарочитая: она связывает скульптуры с реальным пространством тюремного берега.
На постаментах размещены тексты писателей и диссидентов — короткие фразы, напоминающие об именах и судьбах, которых здесь не назовут полностью.

Место, которое говорит само

Памятник появился по инициативе художника и городских властей. Архитекторы Вячеслав Бухаев и Анатолий Васильев создали пространство, которое не требует пояснений.

Если встать на спуск к воде и посмотреть через Неву на "Кресты", становится ясно, что мемориал задуман не как иллюстрация, а как напоминание, существующее в прямом визуальном контакте с местом, где находились тысячи заключённых.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
