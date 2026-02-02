Куда заехать по пути из Москвы в Санкт-Петербург?

Если едете из Москвы в Санкт-Петербург по федеральной трассе М‑10, есть несколько интересных мест, куда стоит заехать по пути.

Клин — загляните в Музей П. И. Чайковского. На территории — дом‑музей с подлинными вещами композитора, парковая зона и пруд. Отличный повод ненадолго отвлечься от дороги и проникнуться атмосферой творчества.

Тверь — город с богатой историей. Обязательно прогуляйтесь по набережной Афанасия Никитина с видом на Волгу. Зайдите в Императорский дворец (XVIII век), построенный для Екатерины II. А ещё в Твери есть необычный Музей козла — символа региона: там собрано свыше 5 000 экспонатов, связанных с этим животным.

Торжок — здесь стоит посетить музей золотого шитья (единственный в мире!) и заглянуть в гостиницу Пожарских, где подавали те самые знаменитые котлеты, о которых писал Пушкин.

Музейный комплекс «Василево» под Торжком — найдите «мост из „Ночного дозора“»: именно он попал в сцену битвы сил добра и зла. Место атмосферное, особенно на закате.

Вышний Волочёк — загляните в музей стекла завода «Красный май». Там можно увидеть уникальные изделия из стекла и хрусталя, в том числе копии кремлёвских звёзд, изготовленных на этом заводе.

Великий Новгород — древнейший город на пути. Обязательно посетите Кремль (около 1044 года постройки) и Юрьев монастырь. Если есть время, прогуляйтесь до камня Щеглец — древнего валуна с выбитыми изображениями рук, медвежьих лап и солнца.

Тосно — завершающий пункт перед Петербургом. Здесь находится дом Марии Смолиной, кормилицы Николая II. В краеведческом музее можно увидеть её личные вещи и предметы быта той эпохи.

Каждый из этих пунктов — не просто остановка для отдыха, а возможность увидеть что‑то по‑настоящему уникальное и добавить в поездку яркие впечатления.

