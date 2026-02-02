Городовой / Вопросы о Петербурге / Сколько ехать от Краснодара до Санкт-Петербурга?
Сколько ехать от Краснодара до Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 2 февраля 2026 16:05
 Проверено редакцией
Сколько ехать от Краснодара до Санкт-Петербурга?
Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev

Расстояние между Краснодаром и Санкт‑Петербургом — около 2 000 км. Время в пути сильно зависит от выбранного способа передвижения.

Сколько времени займет дорога на автомобиле?

На автомобиле дорога займёт примерно 22–24 часа чистого времени — если ехать без долгих остановок и в хорошем темпе. Но на практике стоит заложить 1–1,5 дня: нужно отдыхать, заправляться, учитывать пробки на подъезде к крупным городам.

Какие поезда ходят от Краснодара до Питера?

Дорога на поезде от Краснодара до Питера займет от 30 до 36 часов. По маршруту курсирует, например, двухэтажный поезд «Северная Пальмира». Он отправляется из Краснодара-1 в 00:02, прибывает на Московский вокзал в 07:43 (время в пути — 1 день 7 часов 41 минута).

Сколько рейсов самолетов из Краснодара в Питер?

Прямой перелёт из Краснодара до Санкт-Петербурга длится около 3 часов 15 минут. Если добавить время на дорогу до аэропорта, регистрацию и получение багажа, весь путь займёт 5–6 часов. По данным на 2026 год, прямые рейсы из Краснодара в Санкт-Петербург выполняют несколько авиакомпаний, из которых ежедневно летает Аэрофлот.

Есть ли вариант доехать от Краснодара до Питера на автобусе?

Если рассматривать автобус, то поездка растянется минимум на 28–32 часа. Такой вариант выбирают, если хотят сэкономить, но нужно быть готовым к долгой дороге и ограниченным удобствам.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
