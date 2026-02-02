Городовой / Вопросы о Петербурге / Что такое единый проездной билет в Санкт-Петербурге?
Что такое единый проездной билет в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 2 февраля 2026 16:55
 Проверено редакцией
валидатор, карта, подорожник
Что такое единый проездной билет в Санкт-Петербурге?
Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev

В Санкт‑Петербурге единый проездной билет — это удобный «ключ» ко всему городскому транспорту. С ним не нужно ломать голову над тем, какой билет купить для автобуса, трамвая или метро: одна карта открывает двери и подземки, и наземных маршрутов.

Как работает единый проездной?

Работает это просто: пополняете карту (например, карту «Подорожник» или Единую карту петербуржца) — и спокойно пересаживаетесь с одного вида транспорта на другой в течение заданного времени или числа поездок. Нет суеты с покупкой билетов на каждой остановке, нет риска остаться без сдачи.

Сколько стоит единый проездной?

Тариф по карте обычно выгоднее разовых поездок, его стоимость зависит от ряда факторов.

С 1 января 2026 года действуют следующие тарифы на единые проездные билеты:

  • Месячный единый билет (трамвай, троллейбус, автобус, метро) — 4938 рублей. Даёт право на неограниченное количество поездок в течение месяца.
  • Суточные единые билеты (трамвай, троллейбус, автобус, метро) — от 364 за 1 день до 1240 рублей за 5 суток.
  • Единый билет на 90 минут — 106 рублей. Позволяет совершить одну поездку в метро и неограниченное количество поездок в наземном транспорте в течение 90 минут с момента активации.

Для отдельных категорий граждан — пенсионеров, учащихся и студентов —предусмотрены льготные проездные билеты.

Карту легко купить и пополнить: точки продаж есть в метро, у остановок и в киосках. Дальше — только планировать маршруты и наслаждаться городом без лишних забот о проезде.

Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
