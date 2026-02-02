Что такое единый проездной билет в Санкт-Петербурге?

В Санкт‑Петербурге единый проездной билет — это удобный «ключ» ко всему городскому транспорту. С ним не нужно ломать голову над тем, какой билет купить для автобуса, трамвая или метро: одна карта открывает двери и подземки, и наземных маршрутов.
Как работает единый проездной?
Работает это просто: пополняете карту (например, карту «Подорожник» или Единую карту петербуржца) — и спокойно пересаживаетесь с одного вида транспорта на другой в течение заданного времени или числа поездок. Нет суеты с покупкой билетов на каждой остановке, нет риска остаться без сдачи.
Сколько стоит единый проездной?
Тариф по карте обычно выгоднее разовых поездок, его стоимость зависит от ряда факторов.
С 1 января 2026 года действуют следующие тарифы на единые проездные билеты:
- Месячный единый билет (трамвай, троллейбус, автобус, метро) — 4938 рублей. Даёт право на неограниченное количество поездок в течение месяца.
- Суточные единые билеты (трамвай, троллейбус, автобус, метро) — от 364 за 1 день до 1240 рублей за 5 суток.
- Единый билет на 90 минут — 106 рублей. Позволяет совершить одну поездку в метро и неограниченное количество поездок в наземном транспорте в течение 90 минут с момента активации.
Для отдельных категорий граждан — пенсионеров, учащихся и студентов —предусмотрены льготные проездные билеты.
Карту легко купить и пополнить: точки продаж есть в метро, у остановок и в киосках. Дальше — только планировать маршруты и наслаждаться городом без лишних забот о проезде.