Соду в клей больше не добавляю - нашел способ лучше: 1 щепотка "пыли" - детали соединяются намертво

Секундный клей является незаменимым помощником в быту. Он быстро схватывается и хорошо соединяет пластик, дерево или кожу. Однако у него есть один недостаток: при высокой нагрузке соединение может отклеиться.

Если поверхности гладкие, то достаточного сцепления нет. Многие пытаются усилить клей с помощью соды, но этот метод имеет минусы: соединение становится хрупким, а при шлифовке может раскрошиться. Есть более надежный способ, сообщает "Мастерская Самоделок".

Нам понадобятся:

секундный клей;

кусочек пластмассы;

наждачная бумага с крупным абразивом (P100);

отвертка с плоским шлицем.

Пластмассу натрите наждачной бумагой и соберите готовую стружку в крышку. Затем нанесите пару капель клея на место стыка, прижмите детали друг к другу на несколько секунд для начального схватывания.

Далее добавьте еще немного клея на стык и равномерно насыпьте пластмассовую стружку. После этого слегка прижмите стружку к стыку с помощью отвертки с плоским шлицем.

Повторите процедуру с обратной стороны и нанесите сверху тонкий слой клея для пропитки. Дайте клею полностью затвердеть. Время будет чуть больше, чем при обычном склеивании.

Результат и советы

После высыхания поверхность хорошо шлифуется без сколов, а цвет стружки можно подобрать под материал деталей. Главное - не наносите слишком много клея, поскольку это замедлит высыхание и может ослабить соединение.

Этот метод является достойной альтернативой добавлению соды. Он превращает секундный клей в сверхпрочный состав, который может выдержать серьезные испытания.

"Склеивание получилось таким прочным, что сломалось оргстекло, а стык остался целым. Такой способ я считаю крепким и достойным вариантом для ремонта пластиковых деталей", - заключил мастер.

