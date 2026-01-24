Убираем вековой нагар со сковороды при помощи чая: нелепый лайфхак изумил всех друзей

Образовавшийся на сковороде тёмный налёт — проблема, знакомая каждой хозяйке. Чем дольше его игнорировать, тем сложнее будет с ним справиться. Но есть простое и безопасное средство, которое поможет быстро решить проблему без едкой химии.
Что понадобится
Вам нужен обычный чёрный чай в пакетиках (подойдёт самый недорогой) и кипяток. Чай содержит дубильные кислоты, которые эффективно размягчают и растворяют жировой нагар.
Как это работает
Поставьте загрязнённую сковороду в раковину и залейте её до краёв свежим кипятком. Бросьте в воду 3-4 чайных пакетика. Оставьте на 15-20 минут, чтобы вода окрасилась в насыщенный тёмный цвет и остыла до тёплого состояния.
После этого слейте чайный настой. Остатки нагара легко удалите обычной губкой с каплей средства для мытья посуды. Там, где были стойкие пятна, они либо полностью растворятся, либо отойдут без усилий. В завершении просто хорошо ополосните сковороду под проточной водой. Такой способ безопасен для покрытия и не оставляет резкого химического запаха.