Убираем вековой нагар со сковороды при помощи чая: нелепый лайфхак изумил всех друзей

Опубликовано: 24 января 2026 22:30
чистка сковороды
Фото: Городовой.ру

Образовавшийся на сковороде тёмный налёт — проблема, знакомая каждой хозяйке. Чем дольше его игнорировать, тем сложнее будет с ним справиться. Но есть простое и безопасное средство, которое поможет быстро решить проблему без едкой химии.

Что понадобится

Вам нужен обычный чёрный чай в пакетиках (подойдёт самый недорогой) и кипяток. Чай содержит дубильные кислоты, которые эффективно размягчают и растворяют жировой нагар.

Как это работает

Поставьте загрязнённую сковороду в раковину и залейте её до краёв свежим кипятком. Бросьте в воду 3-4 чайных пакетика. Оставьте на 15-20 минут, чтобы вода окрасилась в насыщенный тёмный цвет и остыла до тёплого состояния.

После этого слейте чайный настой. Остатки нагара легко удалите обычной губкой с каплей средства для мытья посуды. Там, где были стойкие пятна, они либо полностью растворятся, либо отойдут без усилий. В завершении просто хорошо ополосните сковороду под проточной водой. Такой способ безопасен для покрытия и не оставляет резкого химического запаха.

Автор:
Игорь Мустафин
