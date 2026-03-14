Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа

Отдавать полностью под рассаду подоконники готовы не все садоводы. Многие из тех, кто рационально подходит к пространству, выбирает проращивать семена в «пеленках». Метод также известен как «московский». При его применении почти не нужна земля. Портал «Ботаничка» рассказал, как вырастить рассаду в пеленках.
Проращивание семян в рулонах из плёнки и бумаги
Этот вариант идеально подходит для начального этапа — проращивания семян и получения первых всходов.
Понадобится:
- Плёнка
- Туалетная бумага
- Пластиковые стаканчики или неглубокие контейнеры
- Пульверизатор
- Пинцет
- Резинки
- Нарежьте плёнку полосками шириной 10-12 см и длиной 40-50 см.
- На нее положите туалетную бумагу в один слой и побрызгайте из пульверизатора тёплой водой.
- Пинцетом аккуратно разложите на бумаге семена, оставляя между ними 2-4 см, отступив от верхнего края около 1-1,5 см. Для томатов и перцев расстояние можно сделать побольше, для мелких семян — чуть меньше.
- Накройте сверху ещё одним слоем бумаги и вторым слоем плёнки. Получится «слоёный пирог»: плёнка — бумага с семенами — бумага — плёнка.
- Сверните полоску в неплотный рулончик и закрепите его резинкой. Для удобства можно прикрепить этикетку с названием сорта.
- На дно стаканчика или контейнера налейте немного воды и поставьте рулончики вертикально, чтобы нижний край бумаги был в воде.
- Сделайте парник: накройте стакан прозрачным пакетом и проделайте небольшие отверстия.
Когда появятся всходы, подкормите их слабым раствором комплексного удобрения (концентрация должна быть ниже рекомендованной производителем). Повторную подкормку проводят после появления первого настоящего листочка.
В фазе 1-2 настоящих листьев можно пикировать сеянцы в горшочки. Это несложно: просто уберите резинку, снимите верхний слой плёнки и отрежьте сеянец вместе с бумагой, не повреждая корни. Бумага после пересадки разложится в почве.
Выращивание рассады в «пеленках» с грунтом
Этот вариант подходит для посева пророщенных семян и для пикировки подросшей рассады
Понадобится:
- Кусочки плёнки или спанбонда размером примерно 15×20 см
- Увлажнённый грунт для рассады
- Пророщенные семена или сеянцы
- Резинки или нитки
- Контейнер или поддон
- В левый верхний угол пеленки положите 1-2 столовые ложки увлажнённого грунта.
- Поместите на грунт семечко корешком вниз (если используете пророщенные семена) или сеянец с 2-3 листьями.
- Присыпьте сверху ещё 1 ложкой грунта и слегка побрызгайте водой из пульверизатора.
- Заверните пеленку неплотным рулончиком, подогнув нижний край (чтобы грунт не высыпался) и закрепите резинкой.
- Установите рулончики вертикально в поддон или контейнер плотно друг к другу.
- Поливайте только через поддон — вода будет поступать к корням.
- В фазе 3-4 листьев можно развернуть рулон и добавить ещё ложку грунта, затем снова свернуть (без подгибания нижнего края) и поставить обратно дорастать.
Среди преимуществ метода называют не только экономию места, но также отсутствие «чёрной ножки». Растения не контактируют с почвой, поэтому не заражается. Кроме того, корни не переплетаются и не травмируются при пересадке — достаточно развернуть рулон
Но в то же время есть и определенные риски. Рассада может вытянуться, если в рулоне слишком тесно и недостаточно света. Грунта мало и пересыхает он очень быстро, поэтому за влажностью нужно постоянно следить.
Подходит метод только для начального этапа — до появления 2-3 настоящих листочков. Затем растения обязательно пикируют в стаканчики объёмом не менее 0,5 л.
Ранее Городовой рассказал, как избавиться от тли на смородине.