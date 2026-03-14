Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
После 15-го — самое время: какие цветы посадить на рассаду в марте — 6 соток превратятся в цветущий оазис Полезное
Где устроить свадебную фотосессию в Санкт-Петербурге: романтичные локации для эффектных снимков Вопросы о Петербурге
Народные приметы погоды на 16 марта: что можно и нельзя делать в Евтропиев день Полезное
Северный Афон вологодской земли: монастырь 1260 года на крошечном острове посреди озера – здесь молитвы быстрее достигают неба Полезное
Когда и как сеять горчицу весной 2026 года, чтобы она принесла максимум пользы огороду: сроки, правила, советы агронома Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа

Опубликовано: 14 марта 2026 14:43
 Проверено редакцией
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа
Как вырастить рассаду в пеленках

Отдавать полностью под рассаду подоконники готовы не все садоводы. Многие из тех, кто рационально подходит к пространству, выбирает проращивать семена в «пеленках». Метод также известен как «московский». При его применении почти не нужна земля. Портал «Ботаничка» рассказал, как вырастить рассаду в пеленках.

Проращивание семян в рулонах из плёнки и бумаги

Этот вариант идеально подходит для начального этапа — проращивания семян и получения первых всходов.

Понадобится:

  • Плёнка
  • Туалетная бумага
  • Пластиковые стаканчики или неглубокие контейнеры
  • Пульверизатор
  • Пинцет
  • Резинки
  1. Нарежьте плёнку полосками шириной 10-12 см и длиной 40-50 см.
  2. На нее положите туалетную бумагу в один слой и побрызгайте из пульверизатора тёплой водой.
  3. Пинцетом аккуратно разложите на бумаге семена, оставляя между ними 2-4 см, отступив от верхнего края около 1-1,5 см. Для томатов и перцев расстояние можно сделать побольше, для мелких семян — чуть меньше.
  4. Накройте сверху ещё одним слоем бумаги и вторым слоем плёнки. Получится «слоёный пирог»: плёнка — бумага с семенами — бумага — плёнка.
  5. Сверните полоску в неплотный рулончик и закрепите его резинкой. Для удобства можно прикрепить этикетку с названием сорта.
  6. На дно стаканчика или контейнера налейте немного воды и поставьте рулончики вертикально, чтобы нижний край бумаги был в воде.
  7. Сделайте парник: накройте стакан прозрачным пакетом и проделайте небольшие отверстия.

Когда появятся всходы, подкормите их слабым раствором комплексного удобрения (концентрация должна быть ниже рекомендованной производителем). Повторную подкормку проводят после появления первого настоящего листочка.

В фазе 1-2 настоящих листьев можно пикировать сеянцы в горшочки. Это несложно: просто уберите резинку, снимите верхний слой плёнки и отрежьте сеянец вместе с бумагой, не повреждая корни. Бумага после пересадки разложится в почве.

Выращивание рассады в «пеленках» с грунтом

Этот вариант подходит для посева пророщенных семян и для пикировки подросшей рассады

Понадобится:

  • Кусочки плёнки или спанбонда размером примерно 15×20 см
  • Увлажнённый грунт для рассады
  • Пророщенные семена или сеянцы
  • Резинки или нитки
  • Контейнер или поддон
  1. В левый верхний угол пеленки положите 1-2 столовые ложки увлажнённого грунта.
  2. Поместите на грунт семечко корешком вниз (если используете пророщенные семена) или сеянец с 2-3 листьями.
  3. Присыпьте сверху ещё 1 ложкой грунта и слегка побрызгайте водой из пульверизатора.
  4. Заверните пеленку неплотным рулончиком, подогнув нижний край (чтобы грунт не высыпался) и закрепите резинкой.
  5. Установите рулончики вертикально в поддон или контейнер плотно друг к другу.
  6. Поливайте только через поддон — вода будет поступать к корням.
  7. В фазе 3-4 листьев можно развернуть рулон и добавить ещё ложку грунта, затем снова свернуть (без подгибания нижнего края) и поставить обратно дорастать.

Среди преимуществ метода называют не только экономию места, но также отсутствие «чёрной ножки». Растения не контактируют с почвой, поэтому не заражается. Кроме того, корни не переплетаются и не травмируются при пересадке — достаточно развернуть рулон

Но в то же время есть и определенные риски. Рассада может вытянуться, если в рулоне слишком тесно и недостаточно света. Грунта мало и пересыхает он очень быстро, поэтому за влажностью нужно постоянно следить.

Подходит метод только для начального этапа — до появления 2-3 настоящих листочков. Затем растения обязательно пикируют в стаканчики объёмом не менее 0,5 л.

Ранее Городовой рассказал, как избавиться от тли на смородине.

