Как избавиться от галловой тли на смородине: вредители "склеют ласты" после 1 обработки – совет от агронома Давыдовой

Галловая тля – это довольно распространённый вредитель, который способен существенно снизить урожайность смородины. Важно своевременно принимать меры борьбы, чтобы не остаться без любимых ягод.
Особенности вредителя
Жизненный цикл вредителя довольно сложный. В колониях галловой тли отсутствует традиционное половое разделение, а вместо этого выделяют пять различных морфологических форм особей. К ним относятся основательницы, бескрылые девственницы, крылатые девственницы-мигранты, а также обычные самки и самцы.
Деятельность колонии галловой тли приводит к деформации листьев ягодных кустарников. Это негативно влияет на рост растений, замедляет развитие молодых побегов и значительно снижает продуктивность. Помимо прямого ущерба, галловая тля выступает переносчиком вирусных заболеваний смородины, которые не поддаются лечению.
Метод борьбы
Эффективным средством в борьбе с галловой тлей может стать настой чистотела, говорит агроном Ксения Давыдова. Для его приготовления необходимо взять 5-6 веточек чистотела, измельчить их и залить их 2 литрами кипятка. Средство должно настояться в течение двух суток.
Затем нужно перелить настой в пульверизатор и тщательно обработать листья. Это позволит эффективно защитить кусты смородины.
