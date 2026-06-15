Народные приметы на 15 июня: что категорически запрещено делать в Никифоров день

15 июня православные верующие вспоминают святителя Никифора Константинопольского. В народном календаре этот день известен как Зелёные святки.
Что можно делать 15 июня
Одной из самых известных традиций дня были "вьюнины". Молодёжь ходила по домам молодых супругов, которые недавно сыграли свадьбу, поздравляла их песнями и желала счастья. В ответ хозяева угощали гостей выпечкой и сладостями.
Незамужние девушки в этот день плели венки из полевых растений и загадывали желание о счастливом браке.
Хорошей приметой считалось печь караваи и другую домашнюю выпечку. Круглый хлеб символизировал солнце, достаток и благополучие.
День считался удачным для общения с близкими, семейных встреч и добрых дел.
Что нельзя делать 15 июня
Самым важным запретом считались семейные ссоры. Наши предки верили, что конфликт между супругами в Никифоров день может затянуться надолго и серьёзно испортить отношения.
Не рекомендовалось подметать пол веником или метлой. Считалось, что вместе с мусором можно случайно вымести из дома удачу, достаток и семейное счастье.
Избегали походов к рекам и озёрам. По старинным поверьям, водоёмы в этот день считались опасными.
Под запретом были посещение кладбищ и поминальные обряды. Согласно народным поверьям, это могло нарушить покой усопших.
Также не рекомендовалось носить чужие украшения и одежду. Считалось, что вместе с вещью можно перенять чужие проблемы.
Народные приметы на 15 июня
- Соловьи поют всю ночь — впереди ясная и солнечная погода.
- Солнце прячется за тучи на закате — к дождю и ненастью.
- Розовый или золотистый закат обещает тёплые и погожие дни.
- Густой туман предвещает дождь.
- Дождь 15 июня считается предвестником богатого грибного сезона.
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