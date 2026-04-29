Всегда четко определяю срок окончания заморозков: вот как это сделать — рассада больше не пострадает
Всегда четко определяю срок окончания заморозков: вот как это сделать — рассада больше не пострадает

Опубликовано: 29 апреля 2026 21:05
 Проверено редакцией
Природа никогда не обманывает

Май традиционно считается месяцем, который способен сделать "сюрприз" садоводам. Нередко после высадки рассады возникают заморозки, наносящие ущерб молодым растениям.

Агроном с тридцатилетним опытом, автор канала «Посад», поделился рекомендациями по определению сроков окончания заморозков, основываясь на народных приметах.

Обратите внимание на черемуху и рябину

Прежде всего, важно помнить, что возвратные холода часто совпадают с началом цветения черемухи. Это растение чутко реагирует на температурные изменения, покрываясь обильными ароматными соцветиями.

Согласно другой примете, с началом цветения рябины заморозки окончательно прекращаются.

Рекомендации садоводам

Таким образом, садоводам рекомендуется внимательно наблюдать за природными явлениями и при планировании сельскохозяйственных работ учитывать опыт предыдущих поколений. Ведь природа, в отличие от метеорологических прогнозов, всегда демонстрирует высокую точность.

Ранее мы рассказали, нужно ли сеять заново попавшие под заморозки культуры.

