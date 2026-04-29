Срабатывает правило трех «О»: агроном Давыдова объяснила, как реанимировать вишню после весенних заморозков — медлить нельзя

К сожалению, весенние заморозки, которые связаны с глобальным потеплением климата, наносят огромный ущерб плодовым культурам. Температура ниже -1 градуса Цельсия представляет серьёзную угрозу для формирования завязей.
Агроном, выпускница Тимирязевской академии, Ксения Давыдова дала рекомендации по защите урожая.
Что делать сразу после заморозков
После ночных заморозков необходимо провести опрыскивание деревьев холодной водой. Делать это необходимо на рассвете. Затем следует укрыть дерево защитным материалом (спанбонд, мешковина, плёнка) для создания благоприятного микроклимата. Защитный чехол необходимо надёжно закрепить на стволе.
Превентивные меры
За сутки до прогнозируемого похолодания лучше внести внекорневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Эта мера способствует повышению устойчивости растений.
После заморозков крайне важно удалить повреждённые побеги для предотвращения развития грибковых заболеваний. Дополнительно рекомендуется обработать деревья препаратом "Эпин".
" Если соблюдать эти простые меры, которые в народе называют "Правилами трех О" ( опрыскать, окутать, обрезать), можно полностью сохранить урожай", – объяснила агроном.
Ранее мы рассказали, нужно ли сеять заново попавшие под заморозки культуры.