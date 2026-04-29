Нужно ли сеять заново: агроном рассказал, как быть с морковью и свеклой, посаженными перед возвратными холодами

К концу апреля большая часть дачников уже завершила посадку моркови, свеклы и лука. Однако погода порой преподносит не слишком приятные сюрпризы. В случае наступления возвратных заморозков, огородники начинают задаваться вопросом: не придется ли сеять культуры заново?
Агроном, выпускница Тимирязевской сельскохозяйственной академии, Ксения Давыдова дала простые рекомендации по минимизации рисков.
Правильный выбор сортов
В первую очередь, рекомендуется отдавать предпочтение морозоустойчивым сортам моркови. Холодостойкие культуры с продолжительным вегетационным периодом успеют сформировать корнеплоды до наступления заморозков и даже способны выдерживать длительные отрицательные температуры.
Как помочь свекле и луку
Для защиты свеклы необходимо использовать укрывной материал, такой как пленка или спанбонд. Лук, напротив, плохо переносит низкие температуры и в случае заморозков потребует повторной посадки. Устойчивостью к холоду обладает только мелкий севок.
Ранее мы рассказали, как использовать обрезанные ветки на даче.