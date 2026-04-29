Нужно ли сеять заново: агроном рассказал, как быть с морковью и свеклой, посаженными перед возвратными холодами
«Ваш автомобиль зафиксирован»: как короткое SMS о штрафе в 3000 рублей лишает петербуржцев всех денег на карте Город
Те же 37 метров, но на миллион дороже: как петербургские однушки стали «золотыми» за год Город
252 кресла и 50 складных стульев: почему Парад на Дворцовой в 2026 году станет самым закрытым в истории Город
В каком стиле построен Таврический дворец в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Майские сюрпризы от синоптиков: от +26°C в Сибири до дождей в Краснодаре и солнечного тепла в Санкт-Петербурге Город
Нужно ли сеять заново: агроном рассказал, как быть с морковью и свеклой, посаженными перед возвратными холодами

Опубликовано: 29 апреля 2026 11:04
 Проверено редакцией
Нужно ли сеять заново: агроном рассказал, как быть с морковью и свеклой, посаженными перед возвратными холодами
Нужно ли сеять заново: агроном рассказал, как быть с морковью и свеклой, посаженными перед возвратными холодами
Что делать с посадками, если наступили возвратные холода

К концу апреля большая часть дачников уже завершила посадку моркови, свеклы и лука. Однако погода порой преподносит не слишком приятные сюрпризы. В случае наступления возвратных заморозков, огородники начинают задаваться вопросом: не придется ли сеять культуры заново?

Агроном, выпускница Тимирязевской сельскохозяйственной академии, Ксения Давыдова дала простые рекомендации по минимизации рисков.

Правильный выбор сортов

В первую очередь, рекомендуется отдавать предпочтение морозоустойчивым сортам моркови. Холодостойкие культуры с продолжительным вегетационным периодом успеют сформировать корнеплоды до наступления заморозков и даже способны выдерживать длительные отрицательные температуры.

Как помочь свекле и луку

Для защиты свеклы необходимо использовать укрывной материал, такой как пленка или спанбонд. Лук, напротив, плохо переносит низкие температуры и в случае заморозков потребует повторной посадки. Устойчивостью к холоду обладает только мелкий севок.

Ранее мы рассказали, как использовать обрезанные ветки на даче.

Автор:
Ксения Сафрыгина
