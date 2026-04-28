От отходов к доходам: 6 способов превратить гору веток в ценный ресурс для огорода – советы агронома

Весенняя обрезка завершена, и на участке образуется огромное количество веток. Утилизация или сжигание не являются оптимальными решениями, считает агроном Ксения Давыдова. При наличии садового измельчителя (шредера) эти отходы могут быть превращены в ценный ресурс для сада.
Измельченная древесина представляет собой бесплатный, экологически чистый и весьма полезный материал. Ниже представлены способы эффективного использования щепы и опилок:
1. Основа для высококачественного компоста
Компост является незаменимым элементом в садоводстве. Щепа служит отличным «коричневым» (углеродистым) компонентом.
Для достижения оптимального результата необходимо поддерживать баланс между «зелеными» отходами (трава, сорняки) и «коричневыми». Щепа придает компосту рыхлость, улучшает воздухопроницаемость и обогащает его питательными веществами.
Совет: Чем мельче фракция, тем быстрее происходит процесс разложения.
2. Эффективное мульчирование
Слой щепы толщиной 5–7 см способствует удержанию влаги и подавлению роста сорняков. Рекомендуется использовать щепу от яблонь и груш под вишнями и сливами, и наоборот. Это способствует снижению риска распространения заболеваний.
Важно: Свежая древесина может поглощать азот из почвы.
После укладки мульчи рекомендуется произвести полив раствором карбамида, что обеспечит возврат азота в почву для питания растений.
3. Создание тёплых грядок без использования навоза
Разложение слоёв веток, щепы и листвы способствует выделению тепла, повышая температуру почвы на 3–5 °C. Такой метод оптимален для выращивания ранних огурцов, перцев и баклажанов. В течение нескольких лет формируется высококачественный плодородный слой грунта.
4. Ароматическое топливо
Сухая щепа является эффективным материалом для розжига печей и каминов. При приготовлении пищи на открытом огне использование древесины яблони, вишни или груши придаёт мясу и рыбе выраженный фруктовый аромат.
5. Естественные садовые дорожки
Слой щепы толщиной 10–15 см преобразует обычную тропинку в эстетичную «лесную» дорожку.
Преимущества:
- обеспечивает антискользящее покрытие,
- предотвращает образование грязи,
- обладает естественным внешним видом,
- легко обновляется.
6. Подстилка с двойной выгодой
Щепа служит превосходным подстилочным материалом для домашней птицы (кур) и животных (кроликов). После использования она превращается в высокоэффективное органическое удобрение, пригодное для внесения в почву в осенний период.
