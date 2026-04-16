Как приготовить компост прямо на кухне: идеальное удобрение для цветов и рассады – советы агронома

Опубликовано: 16 апреля 2026 09:39
 Проверено редакцией
Как приготовить компост прямо на кухне: идеальное удобрение для цветов и рассады – советы агронома
Как приготовить компост прямо на кухне: идеальное удобрение для цветов и рассады – советы агронома
Как приготовить домашний компост

Компост – это эффективное удобрение, которое получается путём переработки органических отходов. Процесс компостирования прост и не требует специализированных знаний или навыков.

Традиционно для производства компоста используются специально оборудованные площадки на приусадебных участках. Тем не менее, компост может быть успешно изготовлен и в домашних условиях, что делает его идеальным для рассады и комнатных растений. Методику приготовления компоста в условиях квартиры представила опытный агроном Ксения Давыдова.

Прежде всего, необходимо выбрать подходящую ёмкость, которая будет герметично закрываться. На дно рекомендуется уложить слой соломы или опавших листьев для обеспечения аэрации. При формировании компостной массы следует придерживаться определённых правил. Важно чередовать слои зелёных отходов (например, овощные очистки, трава) с коричневыми отходами (например, картон, яичная скорлупа).

Кроме того, для ускорения процесса созревания компоста необходимо регулярно перемешивать его и периодически увлажнять кефиром. В среднем процесс созревания занимает около шести месяцев. В результате вы получите идеальное удобрение для ваших комнатных растений.

Ранее мы рассказали, чем обрабатывают дома в Финляндии.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
