Обсерватория в школе и «Семимостье»: где туристу спрятаться от ПМЭФ

В июне город переполнен из-за форума, Дня России и выпускных.

Если вы приехали в Петербург в июне, приготовьтесь: город будет забит до отказа. ПМЭФ, «День России», выпускные и белые ночи превращают Невский проспект в одну сплошную пробку из людей.

Но Петербург — это не только Дворцовая площадь. Искусствовед и гид по Санкт-Петербургу Ирина Полевая рассказала "Городовому, где погулять в тишине, посмотреть на красивую архитектуру и не толкаться локтями.

Коломна: район театров и тишины

Коломна — это душа старого города. Здесь нет суеты, зато много воды и мостиков. Раньше это была тихая окраина, а сейчас — одно из самых уютных мест.

Что искать: Идите к Никольскому собору. Рядом есть «Семимостье» — точка, откуда видно сразу семь мостов. Говорят, если загадать здесь желание, оно сбудется.

Идите к Никольскому собору. Рядом есть «Семимостье» — точка, откуда видно сразу семь мостов. Говорят, если загадать здесь желание, оно сбудется. Дворцы: Обязательно посмотрите на Алексеевский дворец (Дом Музыки) на Мойке. Он похож на сказочный замок. Рядом — Новая Голландия, где можно выпить кофе.

Обязательно посмотрите на Алексеевский дворец (Дом Музыки) на Мойке. Он похож на сказочный замок. Рядом — Новая Голландия, где можно выпить кофе. Плюс: Идеально подходит для прогулки после спектакля в Мариинском театре.

"Район Коломны очень приятен для прогулок, там можно попить кофе, прогуляться по улочкам, где встретятся живописные дома. Много историй. Особенно если вы пойдёте с гидом, то истории будут буквально на каждом углу. Но и при этом там всегда довольно тихо", - говорит эксперт.

Район Сенной: по следам Раскольникова

Многие помнят Достоевского только по скучным школьным урокам. Но гулять по его местам — это настоящий детектив. Район вокруг Сенной площади сохранил тот самый «мрачный» вайб старого Петербурга.

Что искать: Дом Раскольникова (Гражданская ул., 19) и дом Сони Мармеладовой. Здесь сохранились узкие дворы-колодцы и низкие арки.

Дом Раскольникова (Гражданская ул., 19) и дом Сони Мармеладовой. Здесь сохранились узкие дворы-колодцы и низкие арки. Интересно: Ищите памятный знак «Нос» майора Ковалева на Вознесенском проспекте. Это уже из Гоголя, но дух того времени передает отлично.

Каменный остров: Петербургская «Рублевка» начала века

Хочется зелени и тишины, но лень ехать за город? Вам на Каменный остров. Это огромный парк, где среди деревьев спрятаны роскошные дореволюционные дачи.

Кино и архитектура: Найдите дачу Гаусвальд. Это тот самый дом Ирэн Адлер из советского «Шерлока Холмса». Здание выглядит очень необычно для России..

Найдите дачу Гаусвальд. Это тот самый дом Ирэн Адлер из советского «Шерлока Холмса». Здание выглядит очень необычно для России.. Атмосфера: Здесь почти нет машин и очень мало людей. Только старые особняки и шум листвы.

"И храм Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове, место, где Пушкин крестил трёх своих детей. То есть трое из четырёх детей крещены были там. Так что это ещё вдобавок и пушкинское место", - говорит Ирина Полевая.

Нарвская застава: город будущего из прошлого

Если вам надоели завитушки и статуи, поезжайте к метро «Нарвская». Это заповедник конструктивизма. В 1920-е годы здесь строили «город будущего» для рабочих.

Что искать: Здание школы имени 10-летия Октября. Оно построено в форме серпа и молота (если смотреть сверху). В одной из башен там настоящая обсерватория.

Здание школы имени 10-летия Октября. Оно построено в форме серпа и молота (если смотреть сверху). В одной из башен там настоящая обсерватория. Первые во всем: Здесь открыли первый в СССР Дом культуры (ДК имени Горького) и гигантскую фабрику-кухню.

Здесь открыли первый в СССР Дом культуры (ДК имени Горького) и гигантскую фабрику-кухню. Для кого: Для тех, кто любит необычную архитектуру и хочет увидеть Петербург, который совсем не похож на открытку с Эрмитажем.

Совет: Чтобы прогулка была интереснее, скачайте аудиогид или найдите местного экскурсовода. В этих районах история спрятана в деталях: в форме окон, старых вывесках и необычных дверных ручках.

Ранее «Городовой» рассказывал, куда съездить из Петербурга на выходные.