Никаких страз и обтяжки: мелкие детали, которые превращают шорты из пляжной одежды в главный тренд 2026 года

Свои рекомендации дал стилист Влад Лисовец.

Забудьте стереотип, что шорты уместны только на пляже или даче. Как рассказал "Городовому" эксперт моды, стилист, телерадиоведущий Владислав Лисовец, в сезоне весна-лето 2026 это полноценная замена брюкам.

"Шорты сегодня — это вообще необходимая просто часть гардероба: и с пиджаком, и с плащом, и с кружевной блузкой, и со шпильками, и с босоножками, и с сапогами, и с ботинками. То есть всё зависит от того, просто какое мероприятие, из чего сделаны шорты. Они могут быть и джинсовые, и из костюмной ткани, и кружевные, в общем, на любой вкус. Грубо говоря, и вечерний вариант, и пляжный", - отмечает эксперт.

Свободный деним — спасение в жару

Главный хит — свободные джинсовые шорты (их еще называют «джорты»). Идеальная длина — до колена или чуть выше. Важно: они не должны обтягивать.

Такие модели отлично заменяют привычные джинсы и брюки. В них можно смело отправиться на работу, если добавить строгую рубашку или жакет.

Спорт плюс классика

Самый горячий цвет — яркий красный. Главная фишка здесь — контраст. Не носите их только с кроссовками. Самые стильные сочетают спорт с классическим пиджаком и элегантными лоферами. Это дерзко, но очень актуально.

"Cвоим новым клипом < > трендсеттер Гарри Стайлз дал понять, что спортивные шорты, особенно короткие и красные с нами надолго", - отмечает Влад Лисовец на своем сайте.

Белый цвет: забудьте про обтяжку

Белые шорты любят все, но часто совершают ошибку. Стилист отмечает: никаких моделей «в облипку» и страз на карманах.

"Девушки, запоминаем, шорты, а белые особенно – должны быть свободными, чтобы выглядеть логично и естественно, допустимо если они чуть помяты. Именно широкие белые шорты делают образ неформальным, а значит более стильным!" - говорит телеведущий.

Бельевой стиль и «микро»

Для самых смелых в моде шорты, похожие на нижнее белье или пижаму. Сатин, шелк, кружево и экстремально короткая длина. Это вариант не на каждый день.

Но для вечернего коктейля с высоким каблуком и объемной блузой — идеальный способ заявить о себе.

Игра с фактурой

Шорты — это не только тонкая ткань. Кожа, замша, букле и даже пайетки сейчас на пике. Если на улице прохладно, выбирайте плотные материалы.

Кожаные шорты круто смотрятся с грубыми ботинками или высокими сапогами. Это добавляет образу характера и стиля.

Главный совет: Не бойтесь экспериментировать. Шорты сегодня — это про свободу и комфорт. Носите их так, как чувствуете, и не забывайте про баланс объемов!

