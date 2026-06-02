Городовой / Новости Петербурга / Никаких страз и обтяжки: мелкие детали, которые превращают шорты из пляжной одежды в главный тренд 2026 года
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
Урожай кабачков побьет рекорды: срочно удалите такие листья — замучаетесь пристраивать плоды Полезное
250 опор и 8 километров над Шошей: из чего собирают самый длинный мост для ВСМ Новости Петербурга
Салат "Фантазия": всего несколько ингредиентов, а результат — настоящий восторг Полезное
Смертельный тюнинг против кикшеринга: личные электросамокаты превратили Петербург в лидера по ДТП с летальным исходом Новости Петербурга
Что делать в Шерегеше летом 2026 года - курорт подходит не только для зимнего отдыха: цены, погода и развлечения Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное
Эксклюзив

Никаких страз и обтяжки: мелкие детали, которые превращают шорты из пляжной одежды в главный тренд 2026 года

Опубликовано: 2 июня 2026 19:31
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
 Проверено редакцией
Никаких страз и обтяжки: мелкие детали, которые превращают шорты из пляжной одежды в главный тренд 2026 года
Никаких страз и обтяжки: мелкие детали, которые превращают шорты из пляжной одежды в главный тренд 2026 года
Фото: личный архив Владислава Лисовца
Свои рекомендации дал стилист Влад Лисовец. 

Забудьте стереотип, что шорты уместны только на пляже или даче. Как рассказал "Городовому" эксперт моды, стилист, телерадиоведущий Владислав Лисовец, в сезоне весна-лето 2026 это полноценная замена брюкам.

"Шорты сегодня — это вообще необходимая просто часть гардероба: и с пиджаком, и с плащом, и с кружевной блузкой, и со шпильками, и с босоножками, и с сапогами, и с ботинками.

То есть всё зависит от того, просто какое мероприятие, из чего сделаны шорты. Они могут быть и джинсовые, и из костюмной ткани, и кружевные, в общем, на любой вкус.

Грубо говоря, и вечерний вариант, и пляжный", - отмечает эксперт.

Свободный деним — спасение в жару

Главный хит — свободные джинсовые шорты (их еще называют «джорты»). Идеальная длина — до колена или чуть выше. Важно: они не должны обтягивать.

Такие модели отлично заменяют привычные джинсы и брюки. В них можно смело отправиться на работу, если добавить строгую рубашку или жакет.

Спорт плюс классика

Самый горячий цвет — яркий красный. Главная фишка здесь — контраст. Не носите их только с кроссовками. Самые стильные сочетают спорт с классическим пиджаком и элегантными лоферами. Это дерзко, но очень актуально.

"Cвоим новым клипом <> трендсеттер Гарри Стайлз дал понять, что спортивные шорты, особенно короткие и красные с нами надолго", - отмечает Влад Лисовец на своем сайте.

Белый цвет: забудьте про обтяжку

Белые шорты любят все, но часто совершают ошибку. Стилист отмечает: никаких моделей «в облипку» и страз на карманах.

"Девушки, запоминаем, шорты, а белые особенно – должны быть свободными, чтобы выглядеть логично и естественно, допустимо если они чуть помяты.

Именно широкие белые шорты делают образ неформальным, а значит более стильным!" - говорит телеведущий.

Бельевой стиль и «микро»

Для самых смелых в моде шорты, похожие на нижнее белье или пижаму. Сатин, шелк, кружево и экстремально короткая длина. Это вариант не на каждый день.

Но для вечернего коктейля с высоким каблуком и объемной блузой — идеальный способ заявить о себе.

Игра с фактурой

Шорты — это не только тонкая ткань. Кожа, замша, букле и даже пайетки сейчас на пике. Если на улице прохладно, выбирайте плотные материалы.

Кожаные шорты круто смотрятся с грубыми ботинками или высокими сапогами. Это добавляет образу характера и стиля.

Главный совет: Не бойтесь экспериментировать. Шорты сегодня — это про свободу и комфорт. Носите их так, как чувствуете, и не забывайте про баланс объемов!

Ранее «Городовой» рассказывал, какую обувь выбрать на лето.

Новости Петербурга