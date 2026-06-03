Самое жаркое село в стране - здесь нет деревьев, воды и тени: как живут люди в таких условиях
Принято считать, что самыми жаркими местами в России являются астраханские или волгоградские степи, но есть и другая локация, которую называют "полюсом жары" России. Речь идет о селе Утта, которое находится в Калмыкии.
Блогер, автор канала "Путешествия со смыслом" при посещении села познакомился с удивительной женщиной Мадиной Ибрагимовой, которая зафиксировала во время работы на метеостанции абсолютный температурный максимум в стране - +45,4 градуса в тени. Это произошло 12 июля 2010 года.
Как здесь живут люди
При нахождении в Утте становится понятно, что негде спрятаться от солнца. Поселок находится в степи, поэтому тут нет гор или лесов. Дома здесь принято делать из ракушечника или силикатного кирпича. Особенно ценится ракушечник, так как он практически не нагревается в сильную жару, из-за чего стены не превращаются в печку.
В селе нет привычных дорог, ведь местные и туристы передвигаются только по песку. Жители Утты высаживают рядом с селом кустарники джузгуна, что позволяет удержать поселок от превращения в настоящую пустыню.
Отношение к воде
"В поселке нет водопровода. Вода в колодцах горькая и соленая, пить ее нельзя. Местные строят подземные бассейны, куда сливают привозную воду. Водовоз - самая важная машина в поселке, ведь от этого зависит жизнь местных. Один рейс такой машины обходится семье в 800 рублей. В месяц приходится использовать минимум три такие машины", - сообщил источник.
В жарком поселении достается и животным. Овцы, собаки и кошки здесь изнывают от жары, инстинктивно собираются в большие группы, что позволяет создать хоть какую-то тень.
Блогер отметил стойкость местных жителей, ведь они не уезжают из родного села, а продолжают принимать трудности, справляются с ними.
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