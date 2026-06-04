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Тихий уход архитектора побед: Жевнов оставляет вратарский цех «Зенита»

Опубликовано: 4 июня 2026 01:19
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Тихий уход архитектора побед: Жевнов оставляет вратарский цех «Зенита»
Тихий уход архитектора побед: Жевнов оставляет вратарский цех «Зенита»
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Мастера заменит связка Окрошидзе и Кержакова.

В тренерском штабе петербургского «Зенита» громкая перестановка. Клуб покидает Юрий Жевнов — человек, который отвечал за подготовку вратарей последние шесть лет.

Контракт подошел к концу, и стороны решили разойтись на красивой ноте, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Эпоха побед: 14 трофеев за 6 лет

Жевнов пришел в тренерский штаб команды в сентябре 2018 года. Вместе с командой Юрий собрал невероятную коллекцию наград:

  • 7 золотых медалей РПЛ;
  • 2 Кубка России;
  • 5 Суперкубков страны.

По сути, Жевнов был «тихим героем» всех последних триумфов Петербурга. Он готовил Лунева, Кержакова и Латышонка, делая их последним рубежом обороны лучшего клуба страны.

Свой человек в Петербурге

Для болельщиков «сине-бело-голубых» Жевнов — не просто наемный специалист. Он свой. Еще в 2010 году белорусский вратарь перешел в «Зенит» как игрок. Тогда он провел за клуб 27 матчей и помог взять два чемпионства.

Сам Жевнов тепло попрощался с городом, назвав это время «большой честью и гордостью».

Кто следующий?

Свято место пусто не бывает. В футбольных кулуарах уже вовсю обсуждают, кто заменит Жевнова.

Главный кандидат — Юрий Окрошидзе. Это тоже знаковая фигура для Петербурга: он коренной ленинградец, воспитанник «Зенита» и уже работал в структуре клуба.

Но самое интересное — это помощник. Говорят, что тренировать вратарей будет помогать Михаил Кержаков. Наш легендарный голкипер только что завершил карьеру игрока, и переход на тренерскую работу кажется самым логичным шагом.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему увольнение Семака может стать для «Зенита» главной ошибкой.

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