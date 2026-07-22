Купила хлоргексидин для одного, а теперь использую для всего — сразу взяла 10 бутылок

Хлоргексидином дезинфицируют поверхности, гаджеты, кухонную утварь, удаляют пятна и нейтрализуют запахи в обуви и в машине. Универсальное средство заменяет несколько специализированных продуктов.

Хлоргексидин — антисептик, известный более 60 лет. Его используют в медицине для обработки ран и дезинфекции, но сфера применения раствора гораздо шире. Опытные хозяйки и автолюбители давно взяли его на вооружение для решения бытовых задач. И это не случайно: активные вещества препарата разрушают защитные оболочки бактерий и нарушают синтез их ДНК, что делает его мощным дезинфицирующим средством, пишет автор блога "Двойная Порция Полезных Советов".

Для уборки и чистки поверхностей

Хлоргексидин отлично справляется с дезинфекцией различных поверхностей. Его добавляют в воду для мытья пола — 50 мл на ведро 5–6 литров. Раствором протирают дверные ручки, столы, подоконники. Он эффективен для обработки сантехники: ванны, унитаза, раковины. В смеси с содой и горчичным порошком он превращается в мощное чистящее средство для стойких загрязнений. При этом запах у хлоргексидина менее резкий, чем у белизны, что делает его более комфортным в использовании.

Дезинфекция гаджетов и техники

Смоченным в растворе ватным диском протирают наушники, экраны телефонов, клавиатуры ноутбуков. Хлоргексидин безопасен для электроники, но при этом удаляет бактерии с поверхностей, к которым мы прикасаемся чаще всего. Им также обрабатывают фильтры кондиционеров, пылесосов и вентиляционные решётки.

Обработка кухонной утвари и удаление пятен

Раствором дезинфицируют разделочные доски и посуду, контактирующую с сырым мясом и рыбой. После нанесения средство оставляют на 10 минут, затем хорошо смывают. Если в семье кто-то болеет, такая обработка снижает риск распространения инфекции. Также хлоргексидин помогает удалять пятна с мебели и аксессуаров из кожи.

Нейтрализация запахов и дезинфекция в дороге

Антисептик эффективно устраняет неприятные запахи: им опрыскивают внутреннюю поверхность обуви. В поездках и на природе раствор пригодится для обработки случайных порезов и царапин, а также мест укусов насекомых. На даче хлоргексидин используют для дезинфекции семян лука, чеснока и других культур перед посадкой.

Личный опыт автора

Дома я регулярно протираю этим раствором руль и панель в машине, обрабатываю кухонный стол и разделочные доски, а в поездках он всегда лежит в аптечке. Однажды в лесу я поранила руку, и хлоргексидин оказался единственным средством, которое было под рукой. С тех пор я всегда покупаю его с запасом.

Вывод

Хлоргексидин — универсальный антисептик, который используют для дезинфекции поверхностей, гаджетов, кухонной утвари, удаления пятен и нейтрализации запахов. В поездках и на даче он заменяет целый набор средств, а в быту помогает поддерживать чистоту без агрессивной химии.

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