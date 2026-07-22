Плюс один шанс на жизнь: российская «Сибкордия» заменит импортные препараты от рака крови

Начало экспортных поставок «Сибкордии» планируется в 2028 году.

Минздрав официально разрешил использовать новый препарат «Сибкордия» (его научное название — вамотиниб), сообщает 78.ru.

Это лекарство создано специально для борьбы с хроническим миелоидным лейкозом.

Если говорить просто, это вид рака крови, при котором организм начинает вырабатывать слишком много «неправильных» белых клеток.

Раньше многие такие лекарства приходилось покупать за границей. Теперь у нас есть свой инновационный препарат. Это не просто копия иностранного лекарства, а самостоятельная разработка.

Где и как его делают?

Производство полностью сосредоточено внутри страны, что гарантирует наличие таблеток в аптеках вне зависимости от санкций.

«Начинку» (само действующее вещество) делают в Братске .

. Превращают это вещество в таблетки и упаковывают их уже в Санкт-Петербурге.

К 2028 году компания планирует начать продавать «Сибкордию» и в другие страны. Это значит, что российская разработка конкурентоспособна на мировом уровне.

Почему лекарство разрешили так быстро?

Препарат прошел «условную регистрацию». Это специальный ускоренный режим для очень важных лекарств, которые лечат тяжелые болезни.

Суть проста: препарат уже доказал свою пользу, и он нужен людям прямо сейчас.

Поэтому его разрешают использовать, но ученые продолжат внимательно наблюдать за его эффективностью и безопасностью в реальном времени.

Что изменится в машинах скорой помощи?

Еще одна важная новость: Минздрав решил обновить состав аптечек в бригадах скорой помощи. В список добавили два важных пункта:

Препарат «Эсмолол». Это средство для экстренной помощи сердцу. Он помогает быстро снизить давление или успокоить слишком частый пульс в критических ситуациях. Каолиновые бинты. Каолин — это особая глина. Такие повязки помогают остановить даже сильное кровотечение гораздо быстрее, чем обычный марлевый бинт. Это спасает жизни при серьезных травмах и авариях.

Правда, подождать обновленных аптечек придется: новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. К этому времени все бригады должны будут получить новые препараты и комплекты.

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