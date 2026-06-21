Забудьте про «2 литра»: как лишние 500 мл и «цветовой тест» помогают пережить жару

Очень важно отличает обычную воду от другой жидкости.

Забудьте про универсальную норму в два литра. Мы все разные. Кто-то весит 50 кг, а кто-то 100. Логично, что воды нам нужно разное количество.

Как рассказала "Городовому" терапевт и кардиолог Юлия Маршинцева, правильнее считать норму на килограмм своего веса. Так вы подберете идеальный объем именно под себя.

Считаем свою норму

Запомните простую математику. В обычный прохладный день нам нужно примерно 30–35 мл воды на каждый килограмм веса.

{{189}} "Если на улице жара — планку нужно поднимать. Ориентируйтесь на 40–45 мл на килограмм. Если очень жарко, то можно в день к рассчитанному обьему добавить ещё 500 мл" - говорит врач.

Это поможет сердцу и сосудам пережить зной.

Кондиционеры — коварная штука

Многие думают: «Я сижу в офисе под кондеем, мне пить не хочется». Это ловушка. Кондиционеры сильно сушат воздух. В таких условиях организм незаметно теряет влагу через кожу и дыхание.

Поэтому в помещении с климат-контролем придерживайтесь нормы 30–35 мл на килограмм, даже если нет жажды.

Что считается водой, а что — нет

Тут всё просто: вода — это то, в чем нет калорий.

"Не пейте в жару алкоголь, сладкие напитки. Как воду считать? Не просто всю жидкость, которую пьём, а всё-таки то, что не имеет калорий, это обычная вода. Чай без сахара, кофе, лимонады разные — это всё хоть и жидкость, но там калории, и, соответственно, это полностью считать нельзя, они не заменяют воду", - говорит Юлия Маршинцева.

В сладких напитках много сахара. Организм воспринимает их скорее как еду или десерт. Воду они не заменяют, а иногда даже усиливают жажду.

Про алкоголь в жару лучше вообще забыть — он дает дикую нагрузку на сердце и сильно обезвоживает.

Тест на цвет: как проверить себя

Самый простой способ узнать, хватает ли вам жидкости — заглянуть в унитаз.

Светло-желтая, почти прозрачная моча — всё отлично, вы пьете достаточно. Темно-желтая или ярко-оранжевая — ваш организм кричит о помощи. Срочно выпейте стакан воды.

Слушайте свой организм, но не ждите, пока во рту станет совсем сухо. Жажда — это уже крайняя стадия обезвоживания. Пейте заранее!

Ранее «Городовой» рассказывал, как спастись от аллергии в Петербурге.