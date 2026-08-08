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Ленивый борщ на зиму в банке: 40 закруток улетают без остатка — получается наваристый и сочный

Опубликовано: 8 августа 2026 12:31
 Проверено редакцией
Ленивый борщ на зиму в банке: 40 закруток улетают без остатка — получается наваристый и сочный
Ленивый борщ на зиму в банке: 40 закруток улетают без остатка — получается наваристый и сочный
Legion-Media
  Домашняя борщевая заправка из сезонных овощей — практичный способ сохранить урожай и сократить время готовки зимой. 

Летний сезон неизменно приносит дачникам богатый урожай, но вместе с ним — привычную головную боль: как переработать всё выращенное, пока овощи свежие и сочные. Часть плодов раздаётся знакомым, часть попросту пропадает, а зимой те же самые продукты приходится покупать в супермаркетах по неоправданно высоким ценам. Рациональное решение этой проблемы — приготовление борщевой заправки, которая закладывает основу для целого семейства супов и позволяет использовать урожай с максимальной пользой, пишет ИА .

В чём преимущество домашней заправки

Готовая смесь из свёклы, моркови, лука, сладкого перца и томатов — это не просто консервация, а полноценный полуфабрикат для быстрого приготовления горячих блюд. Она решает сразу несколько задач: позволяет утилизировать крупные объёмы овощей в пик сезона, значительно сокращает время на готовку зимой и обходится значительно дешевле покупных аналогов.

Достаточно открыть банку, добавить содержимое в кастрюлю с картофелем и капустой — и через четверть часа на столе ароматный, насыщенный борщ, для которого не нужно чистить и нарезать овощи в холодный вечер.

Рецепт с проверенными пропорциями

Из указанного количества продуктов получается примерно 10 пол-литровых банок — этого объёма хватает среднестатистической семье до следующего урожайного сезона.

Необходимые компоненты: 3 кг свёклы, по 1 кг моркови, лука, свежих помидоров, болгарского перца, 100 мл рафинированного масла, 4 ст.л. соли, 1 стакан сахара, 100 мл уксуса.

Технология приготовления последовательная и не требует особых кулинарных навыков:

  1. Корнеплоды натираются на крупной тёрке, лук и перец шинкуются: первый — мелким кубиком, второй — тонкой соломкой.
  2. Помидоры перерабатываются в пюре с помощью мясорубки или блендера, после чего протираются через сито для удаления шкурки.
  3. На разогретой сковороде с маслом лук доводится до прозрачности и золотистого оттенка — это занимает 7–8 минут.
  4. Затем к нему добавляются все подготовленные овощи, соль и сахар.
  5. Смесь томится на умеренном огне ровно час, при этом важно перемешивать её каждые 10 минут, чтобы избежать пригорания.
  6. За 5 минут до завершения процесса вливается уксус.
  7. Горячая заправка расфасовывается по стерильным банкам, укупоривается и отправляется под одеяло для медленного остывания.

Личный опыт автора

Однажды август одарил меня таким урожаем свёклы и моркови, что погреб был забит под завязку, а часть корнеплодов уже начинала терять упругость. Решила накрутить борщевой заправки. Она давала густой, яркий бульон с упругими кусочками свёклы и перца. С тех пор последняя неделя августа в нашем доме — время большой кухонной вахты. Три вечера, десять банок — и до самой весны борщ варится за 20 минут.

Вывод

Такая заготовка не требует холодильника и прекрасно хранится в тёмном шкафу. Практичная альтернатива заморозке и дорогим покупным консервам, которая превращает сезонный урожай в стратегический запас на всю зиму.

Ранее мы рассказывали, какой гарнир приготовить вместо картошки и риса.

Автор:
Евгения Сухова
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