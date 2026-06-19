Городовой / Новости Петербурга / Почему в июне опасны не розы, а газон у дома: как спастись от аллергии в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Грунтовые воды не помеха: особенности посадки вишни на переувлажненных почвах – советы агронома Полезное
Мосты на паузе: 20 июня изменится схема движения транспорта в Петербурге Новости Петербурга
Готовлю такую подкормку и убиваю двух зайцев: овощи без нитратов и хранятся всю зиму — совет агронома Давыдовой Полезное
Закуска — кабачковый хит: её просят все без исключения — не успеваю накрывать на стол Полезное
Три «выживших» озера и Приозерский рай: где петербуржцам можно искупаться на выходных Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Прогноз погоды Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное
Эксклюзив

Почему в июне опасны не розы, а газон у дома: как спастись от аллергии в Петербурге

Опубликовано: 19 июня 2026 21:05
 Проверено редакцией
Почему в июне опасны не розы, а газон у дома: как спастись от аллергии в Петербурге
Почему в июне опасны не розы, а газон у дома: как спастись от аллергии в Петербурге
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Эксперт рассказал, как минимизировать симптомы аллергии.

Наконец-то пришло лето! Но для многих петербуржцев июнь ассоциируется не с белыми ночами, а с бесконечными салфетками и красными глазами. 

Аллерголог клиники docmed Сэлма Аршба рассказала "Городовому", на у петербуржцев сейчас аллергия и как с ней бороться.

Кто виноват: «невидимые» травы

Главный враг в июне — это не яркие цветы, а обычные луговые травы. Мы часто их даже не замечаем под ногами.

"Луговые (злаковые) травы это семейство растений, пыльца которых обладает схожей структурой. К нему относятся: тимофеевка луговая, ежа, овсяница, мятлик, плевел, рожь.

Пыльца данных растений мелкая разносится ветром на большие расстояния", - говорит эксперт. 

Поэтому, даже если вы живете в центре города среди асфальта, пыльца всё равно вас найдет.

Как понять, что это аллергия?

Симптомы обычно проявляются «букетом»:

  • Нос заложен, из него буквально течет, вы постоянно чихаете.
  • Глаза чешутся, краснеют и слезятся.
  • В горле или на небе неприятно зудит.
  • Если стало тяжело дышать или появился сухой кашель — это тревожный звоночек, пора к врачу.
  • Иногда после прогулки по высокой траве на коже может появиться сыпь.

Как спасаться: простые правила

Полностью спрятаться от пыльцы не получится, но можно облегчить себе жизнь:

  1. Следите за погодой. Самый ад для аллергика — сухой, жаркий и ветреный день. В это время концентрация пыльцы в воздухе зашкаливает. Лучшее время для прогулок — сразу после сильного дождя.
  2. Защищайте лицо. Обычные солнцезащитные очки — это ваш щит. Они не пустят пыльцу на слизистую глаз.
  3. Пришли домой — в душ. Пыльца оседает на волосах и одежде. Сразу переоденьтесь, умойтесь и промойте нос обычным физраствором.
  4. Держите окна закрытыми. Или хотя бы повесьте на них влажную марлю в несколько слоев.

Что делать дальше?

Если таблетки от аллергии уже не помогают, не занимайтесь самолечением. Идите к аллергологу.

"Обязательно обсудите с врачом аллергологом обьем и препараты необходимые для купирования симптомов в сезон.

В идеале позаботиться заранее возможности проведения АСИТ (аллергенспецифической иммунотерапии) за 3-4 мес до предполагаемого сезона пыления.

Это единственный метод, который воздействует на причину заболевания. Конечно должны быть показания, не должно быть противопоказаний", - отмечает врач.

Ранее «Городовой» рассказывал, как вести себя, если на вас нападает агрессивная птица. 

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью