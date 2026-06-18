Смотри ей в глаза: как пережить атаку вороньего «спецназа» в петербургских парках

На проблему обратил внимание депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

В Петербурге сейчас неспокойно. Нет, речь не о погоде. В дворах и парках развернулась настоящая «война» между людьми и птицами.

Вороны и чайки пикируют на прохожих, пугают детей и домашних собак. В соцсетях десятки жалоб. Разбираемся, что происходит и как не стать жертвой разгневанной вороны.

Почему они это делают?

Птицы не сошли с ума и не стали злыми. У них просто начался сезон «слетков». Птенцы уже выросли, стали тяжелыми и пробуют вылетать из гнезда.

Но летают они пока плохо: часто приземляются на газоны, кусты или скамейки.

Для птиц-родителей любой прохожий — это потенциальный убийца их ребенка. Они просто защищают своих детей, как умеют.

Что предложили власти?

Проблема стала такой заметной, что депутат Алексей Цивилев обратился в Комитет по природопользованию. Главные идеи такие:

Создать горячую линию. Чтобы люди могли сообщить об агрессивных гнездах, а специалисты приехали и помогли. Разработать инструкции. Горожанам нужно четко знать: что делать, если на тебя летит чайка. Гуманный контроль. Изучить современные способы отпугивания, которые не вредят птицам, но делают жизнь людей спокойнее.

Как спастись: советы экспертов

Как рассказал "Городовому" орнитолог, кандидат биологических наук Владимир Романов, птичья агрессия — это неприятно, но не смертельно. Вот простые правила, которые помогут избежать конфликта:

Обойдите стороной. Видите на земле пушистого, неуклюжего «подростка»-ворону? Смените маршрут. Это самый простой и надежный способ.

Видите на земле пушистого, неуклюжего «подростка»-ворону? Смените маршрут. Это самый простой и надежный способ. Смотрите в глаза. Птицы обычно атакуют сзади или сбоку. Если вы повернетесь к агрессору лицом и будете на него смотреть, он, скорее всего, испугается и свернет.

Птицы обычно атакуют сзади или сбоку. Если вы повернетесь к агрессору лицом и будете на него смотреть, он, скорее всего, испугается и свернет. Не машите руками. Лишние движения только раззадорят птицу. Она решит, что вы нападаете.

"Они обычно, если атакуют, то атакуют сзади. Если повернуться лицом к нападающей птице, она будет сворачивать. Просто повернулся, посмотрел и всё, этого достаточно", - говорит эксперт.

Главная ошибка: не «спасайте» птенцов!

Самая большая беда — когда люди подбирают птенцов, думая, что те выпали и погибнут. В 99% случаев родители сидят рядом и всё видят.

Как только вы протянете руки к малышу, вы получите мощный удар клювом или когтями. Оставьте птенца в покое — мама-ворона сама о нем позаботится.

Когда это закончится?

Хорошая новость: терпеть осталось недолго. Пик агрессии приходится на выход птенцов из гнезд.

"Это продлится еще примерно две-три недели. Как только молодежь встанет на крыло, птичьи семьи улетят подальше от людных мест, и в городе снова станет тихо", - отмечает орнитолог.

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