Битва за «царь-рыбу»: почему Минкульт отказался признать жареную корюшку культурным наследием

Корюшка — это символ Петербурга, как Эрмитаж или разводные мосты. Но в Министерстве культуры решили иначе.
Депутат Виталий Милонов хотел официально признать жареную корюшку «культурным наследием», но получил отказ, сообщает "Газета.ru".
В чем была идея
Милонов предложил внести корюшку в специальный реестр нематериального наследия. Зачем? Чтобы защитить бренд и сделать рыбку еще популярнее, в том числе за границей.
Депутат уверен: корюшка — это не просто еда, это часть нашей истории.
Для Петербурга это действительно так. В городе даже проводят «Праздник корюшки», а сама рыбка спасала людей от голода в суровые времена, включая годы Блокады.
Почему Минкульт против
В министерстве инициативу не оценили. Точных причин в официальном отказе мало, но, скорее всего, чиновники считают, что просто «рецепт жарки» не тянет на высокий статус объекта культуры.
Милонов в долгу не остался. Он заявил, что Минкульт просто слишком осторожничает и «медленно перестраивается».
Депутат даже припомнил ведомству прошлые грехи — например, когда в списки официальных мероприятий попадали ЛГБТ-фестивали (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).
По мнению Милонова, чиновники позже сами одумаются и признают корюшку достоянием, но выдадут эту идею за свою.
Немного фактов: почему корюшка — это святое?
Если вы не из Петербурга, вот пара фактов, почему вокруг этой рыбки столько шума:
- Запах огурца. Свежая корюшка пахнет не рыбой, а свежесрезанным огурцом. Это её главная фишка.
- Петровская традиция. Говорят, сам Петр I называл корюшку «царь-рыбой» и очень её уважал. Первая городская фиеста в честь этой рыбы прошла еще в 1708 году.
- Золотая цена. В сезон цена за килограмм этой маленькой рыбки может обгонять стоимость элитного лосося или говядины.
Отказ министерства никак не повлияет на аппетиты горожан. Корюшку как жарили на каждой кухне, так и будут жарить.
Официальный статус в реестре — это скорее вопрос престижа и бюджетных денег на фестивали.
А пока чиновники думают, петербуржцы продолжают ждать весну, чтобы снова выстроиться в очереди у лотков с «огуречной» рыбкой. Ведь народную любовь никаким приказом не отменишь.
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