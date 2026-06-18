Битва за «царь-рыбу»: почему Минкульт отказался признать жареную корюшку культурным наследием

В феврале 2025 года депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внести жареную корюшку в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России.

Корюшка — это символ Петербурга, как Эрмитаж или разводные мосты. Но в Министерстве культуры решили иначе.

Депутат Виталий Милонов хотел официально признать жареную корюшку «культурным наследием», но получил отказ, сообщает "Газета.ru".

В чем была идея

Милонов предложил внести корюшку в специальный реестр нематериального наследия. Зачем? Чтобы защитить бренд и сделать рыбку еще популярнее, в том числе за границей.

Депутат уверен: корюшка — это не просто еда, это часть нашей истории.

Для Петербурга это действительно так. В городе даже проводят «Праздник корюшки», а сама рыбка спасала людей от голода в суровые времена, включая годы Блокады.

Почему Минкульт против

В министерстве инициативу не оценили. Точных причин в официальном отказе мало, но, скорее всего, чиновники считают, что просто «рецепт жарки» не тянет на высокий статус объекта культуры.

Милонов в долгу не остался. Он заявил, что Минкульт просто слишком осторожничает и «медленно перестраивается».

Депутат даже припомнил ведомству прошлые грехи — например, когда в списки официальных мероприятий попадали ЛГБТ-фестивали (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

По мнению Милонова, чиновники позже сами одумаются и признают корюшку достоянием, но выдадут эту идею за свою.

Немного фактов: почему корюшка — это святое?

Если вы не из Петербурга, вот пара фактов, почему вокруг этой рыбки столько шума:

Запах огурца. Свежая корюшка пахнет не рыбой, а свежесрезанным огурцом. Это её главная фишка. Петровская традиция. Говорят, сам Петр I называл корюшку «царь-рыбой» и очень её уважал. Первая городская фиеста в честь этой рыбы прошла еще в 1708 году. Золотая цена. В сезон цена за килограмм этой маленькой рыбки может обгонять стоимость элитного лосося или говядины.

Отказ министерства никак не повлияет на аппетиты горожан. Корюшку как жарили на каждой кухне, так и будут жарить.

Официальный статус в реестре — это скорее вопрос престижа и бюджетных денег на фестивали.

А пока чиновники думают, петербуржцы продолжают ждать весну, чтобы снова выстроиться в очереди у лотков с «огуречной» рыбкой. Ведь народную любовь никаким приказом не отменишь.

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