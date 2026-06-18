Не за морем, а за атмосферой: за чем туристы едут в Петербург

Петербург всегда в топе, и это легко объяснить. Сюда едут не просто за историей, а за тем самым неуловимым «питерским вайбом», который в каждом приезде раскрывается по-новому.
Не сравнивайте его с Югом
Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь отмечает, что многие пытаются сравнить Петербург с Адлером или Сочи, но это ошибка. Юг — это про море и «узкий» летний сезон. Петербург же — полноценный курорт 365 дней в году.
Сюда можно сорваться на обычные выходные. Просто чтобы сменить картинку, выпить кофе с видом на канал и отключиться от рабочих чатов. Зимой тут уютно и камерно, весной — вдохновляюще, а летом — ярко.
"Петербург всегда открывается для тебя по-новому с новой стороны, показывает какие-то свои другие грани, поэтому он очень популярен у туристов", - рассказала эксперт "Городовому".
Классика, которую хочется «дожать»
У каждого туриста есть свой список «гештальтов». В него обязательно входят:
- Эрмитаж и Исаакиевский собор.
- Поездка в Петергоф к фонтанам.
- Балет в Мариинском театре.
Гастрономическая столица: от пышек до высокой кухни
Еда в Петербурге — это отдельный вид искусства.
"Мы все прекрасно знаем, что Петербург — это гастрономическая столица России. Здесь люди едут в гастротуры, находятся в поиске с лучших ресторанов.
Посещают не только их, но и всевозможные модные фудмоллы, пышечные петербургские и так далее. То есть, здесь именно на еде завязана история", - отмечает Наталья Ансталь.
Белые ночи и вид из окна
Период белых ночей — это золотое время. Люди ищут не просто отели, а номера с историей: с видом на Неву, с ажурными балконами или террасами.
Развод мостов — зрелище, которое не надоедает, даже если видишь его в десятый раз. Это визитная карточка, ради которой стоит не спать до рассвета.
Эстетика и сервис
За чем на самом деле едут в Питер? За эстетикой. Молодежь ищет бары, тусовки и современное искусство в «Севкабель Порту». Люди постарше — интеллектуальный отдых и тишину музеев.
Но всех объединяет одно — запрос на сервис. В Петербурге умеют принимать гостей. Здесь вы получаете европейский уровень комфорта, не пересекая границу.
"Касательно того, чего ждут от Петербурга, то в первую очередь ждут эстетику.
Ждут свой вайб, атмосферу, которая присуща именно только Петербургу. Поэтому здесь это первоочередная история", - говорит эксперт.
Ранее «Городовой» рассказывал, как подняться на восточное крыло Казанского собора.