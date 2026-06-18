Не за морем, а за атмосферой: за чем туристы едут в Петербург

Санкт-Петербург — это не просто город, это наш главный туристический хит.

Петербург всегда в топе, и это легко объяснить. Сюда едут не просто за историей, а за тем самым неуловимым «питерским вайбом», который в каждом приезде раскрывается по-новому.

Не сравнивайте его с Югом



Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь отмечает, что многие пытаются сравнить Петербург с Адлером или Сочи, но это ошибка. Юг — это про море и «узкий» летний сезон. Петербург же — полноценный курорт 365 дней в году.

Сюда можно сорваться на обычные выходные. Просто чтобы сменить картинку, выпить кофе с видом на канал и отключиться от рабочих чатов. Зимой тут уютно и камерно, весной — вдохновляюще, а летом — ярко.

{{177}} "Петербург всегда открывается для тебя по-новому с новой стороны, показывает какие-то свои другие грани, поэтому он очень популярен у туристов", - рассказала эксперт "Городовому".

Классика, которую хочется «дожать»

У каждого туриста есть свой список «гештальтов». В него обязательно входят:

Эрмитаж и Исаакиевский собор.

Поездка в Петергоф к фонтанам.

Балет в Мариинском театре.

Гастрономическая столица: от пышек до высокой кухни

Еда в Петербурге — это отдельный вид искусства.

"Мы все прекрасно знаем, что Петербург — это гастрономическая столица России. Здесь люди едут в гастротуры, находятся в поиске с лучших ресторанов. Посещают не только их, но и всевозможные модные фудмоллы, пышечные петербургские и так далее. То есть, здесь именно на еде завязана история", - отмечает Наталья Ансталь.

Белые ночи и вид из окна

Период белых ночей — это золотое время. Люди ищут не просто отели, а номера с историей: с видом на Неву, с ажурными балконами или террасами.

Развод мостов — зрелище, которое не надоедает, даже если видишь его в десятый раз. Это визитная карточка, ради которой стоит не спать до рассвета.

Эстетика и сервис

За чем на самом деле едут в Питер? За эстетикой. Молодежь ищет бары, тусовки и современное искусство в «Севкабель Порту». Люди постарше — интеллектуальный отдых и тишину музеев.

Но всех объединяет одно — запрос на сервис. В Петербурге умеют принимать гостей. Здесь вы получаете европейский уровень комфорта, не пересекая границу.

"Касательно того, чего ждут от Петербурга, то в первую очередь ждут эстетику. Ждут свой вайб, атмосферу, которая присуща именно только Петербургу. Поэтому здесь это первоочередная история", - говорит эксперт.

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