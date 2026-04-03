В Финляндии деревянные дома обрабатывают только так: древесине нипочем пожары, влага и плесень – бюджетное средство своими руками

Чем пропитывают древесину в Финляндии

Традиционно финны проживают в деревянных домах, при этом статистика свидетельствует о более низком уровне пожаров в их стране по сравнению с другими государствами. Это обусловлено не только высоким уровнем их строительного мастерства, но и глубокими познаниями в области химии.

Финская хитрость

Финские составы для обработки древесины экспортируются по всему миру, однако их стоимость зачастую весьма внушительна. Примечательно, что сами финны используют для обработки своих домов состав собственного приготовления. При этом они называют его «русским».

Рецепт уникального средства

Средство готовится в 10-литровой емкости. В нее заливается крутой кипяток, в котором растворяется 1.8 килограмма поваренной соли. После полного растворения соли в раствор добавляют 100 граммов аптечной борной кислоты в порошке и 100 граммов карбамида.

В качестве красящего пигмента добавляют 30 граммов охры в порошке. Охра может быть заменена любым красным колером. Ингредиенты тщательно перемешиваются до получения однородного состава. Полученный состав может быть использован для обработки любых деревянных конструкций.

Стоимость ведра такого раствора эквивалентна цене 1 литра магазинной пропитки, при этом эффективность коммерческих средств значительно уступает. Самостоятельно приготовленный состав увеличивает срок службы конструкций в 2-3 раза, пишет автор блога «Жемчужинка».

