Больше спину гнуть не придется: агроном рассказал, как вывести сныть с участка – эффективность 100%

Сорные растения являются серьезной проблемой для сельскохозяйственных угодий. Борьба с ними требует значительных временных и ресурсных затрат, при этом сорняки упорно появляются снова и снова.
В качестве примера "неубиваемого" сорняка можно привести сныть, отличающуюся исключительной жизнеспособностью благодаря развитой корневой системе.
Агроном Ксения Давыдова предложила эффективный метод устранения сныти, известный как метод Никифорова.
Этот способ, несмотря на свою трудоемкость, обеспечивает отличные результаты. Изначально необходимо удалить верхний слой почвы, после чего обработать дерн раствором мочевины.
На следующем этапе на очищенный участок завозится новый грунт. В течение года требуется проводить регулярную прополку зоны каждые две недели для удаления новых побегов сныти. На следующее лето о сныти вы даже не вспомните.
